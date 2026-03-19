«Φωτιά» βάζει στα καύσιμα το πετρέλαιο που έφτασε και τα $118 το βαρέλι, άλμα 35% στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο - Τα €2 αγγίζει η αμόλυβδη στην Αθήνα
Τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής ανεβάζουν το κόστος στα καύσιμα - Οι δύο τρόποι για να συγκρίνετε online τις τιμές στα βενζινάδικα της χώρας

Επιμέλεια: Νίκος Μαρουλίδης
Ο πόλεμος στο Ιράν και τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής έχουν προκαλέσει αναστάτωση στις διεθνείς αγορές, με άμεσες συνέπειες στην τιμή της βενζίνης, την ώρα που το πετρέλαιο έφτασε τα 114 δολάρια το βαρέλι.

Το Brent αυξήθηκε έως και 10% και ξεπέρασε προσωρινά τα 118 δολάρια το βαρέλι, ενώ του αμερικανικό WTI έγγιξε και τα 97 δολάρια το βαρέλι.

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων είναι πλέον εμφανής σε πολλές χώρες, και η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση.  Στην Αθήνα, οι τιμές της αμόλυβδης αγγίζουν πλέον 2 ευρώ το λίτρο, ενώ σε ορισμένα νησιά και απομακρυσμένες περιοχές οι τιμές έχουν ξεπεράσει αυτό το όριο.

Παράλληλα, οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη εκτοξεύθηκαν, με το συμβόλαιο στο ολλανδικό TTF να ενισχύεται σχεδόν κατά 35%, φθάνοντας έως και τα 70,8 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Σε μια περίοδο όπου οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξήσεις που αγγίζουν σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς τους, η αναζήτηση της καλύτερης τιμής καυσίμου είναι πιο σημαντική από ποτέ.

Τρόποι σύγκρισης τιμών βενζίνης

Ωστόσο, οι καταναλωτές διαθέτουν εργαλεία που τους επιτρέπουν να συγκρίνουν τις τιμές της βενζίνης και να εντοπίζουν τις πιο συμφέρουσες προσφορές στην αγορά.

Ο πιο αξιόπιστος και εύκολος τρόπος είναι η χρήση της πλατφόρμας Fuelprices του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τον νομό, την περιοχή και το καύσιμο που τους ενδιαφέρει, και να εμφανιστεί άμεσα μπροστά τους μια λίστα με τα βενζινάδικα στην περιοχή τους, μαζί με τις αντίστοιχες τιμές. Αυτό επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές και να αποφασίσουν ποιο βενζινάδικο προσφέρει την καλύτερη τιμή.

Την ίδια ώρα, μέσω της πλατφόρμας και επιλέγοντας την ένδειξη «Στατιστικά Στοιχεία», οι καταναλωτές μπορούν να δουν μέρα προς μέρα την εξέλιξη της μέσης τιμής στα πρατήρια της χώρας για:

-Αμόλυβδη 95 οκτ.
- Αμόλυβδη 100 οκτ.
 -Diesel Κίνησης
- Υγραέριο Κίνησης (Autogas)
- Diesel Θέρμανσης Κατ' οίκον

Εναλλακτικός τρόπος

Εκτός από την πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, υπάρχει και η ιστοσελίδα fuel.gr η οποία προσφέρει μια αποτελεσματική λύση για την αναζήτηση βενζινάδικων και τη σύγκριση τιμών.

Η εν λόγω ιστοσελίδα διαθέτει χάρτη, πάνω στον οποίο οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν περιοχές της χώρας και να δουν τα βενζινάδικα που προσφέρουν τα καύσιμα στις περιοχές που τους ενδιαφέρουν. Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν το καύσιμο που θέλουν και να συγκρίνουν τις τιμές που ισχύουν για κάθε βενζινάδικο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κάνουν την πιο «οικονομική» επιλογή.
Best of Network

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Δείτε Επίσης