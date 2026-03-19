Άνοδος 5% των τιμών του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή
Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται κατακόρυφα, ενώ οι χρηματιστηριακοί δείκτες στο Τόκιο και στη Σεούλ καταγράφουν πτώση
Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν έντονη άνοδο στην αρχή των συναλλαγών στις αγορές της Ασίας, με το Brent Βόρειας Θάλασσας να αυξάνεται κατά 5% και το WTI να πλησιάζει τα 100 δολάρια, μετά τους βομβαρδισμούς ενεργειακών εγκαταστάσεων στο Ιράν και το Κατάρ. Αντίθετα, οι χρηματιστηριακοί δείκτες στο Τόκιο και στη Σεούλ καταγράφουν πτώση.
Περί τις 03:30 ώρα Ελλάδας η τιμή του αμερικανικού βαρελιού αναφοράς West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκε κατά 3,56%, φτάνοντας στα 99,75 δολάρια, αφού είχε κλείσει την προηγούμενη ημέρα με άνοδο 3,83%. Παράλληλα, το Brent Βόρειας Θάλασσας κατέγραψε αλματώδη άνοδο 4,04%, φθάνοντας στα 111,73 δολάρια, συνεχίζοντας την τάση αύξησης που παρατηρήθηκε την προηγούμενη ημέρα με ελάχιστη μεταβολή (+0,11%).
Ωστόσο περί τις 04:15 ώρα Ελλάδας η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας αυξανόταν κατά 5% στις συναλλαγές στην Ασία, μετά τις ειδήσεις για βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές στο Ιράν και στο Κατάρ.
Συγκεκριμένα, η τιμή του βαρελιού Μπρεντ σημείωνε αλματώδη άνοδο 5,02%, στα 112,77 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από την 9η Μαρτίου. Αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, αυξανόταν παράλληλα κατά 2,67%, στα 98,89 δολάρια.
Παράλληλα, οι χρηματιστηριακοί δείκτες στο Τόκιο και στη Σεούλ παρουσιάζουν πτώση, αντανακλώντας τις ανησυχίες των επενδυτών για την οικονομική σταθερότητα στην περιοχή.
Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 2,7% στις αρχές των συναλλαγών, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας έχασε 2,6%. Ο δείκτης Hang Sang του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,4% και ο Taiex της Ταϊβάν υποχώρησε κατά 1,4%.
Αξιολόγηση των επιπτώσεων στις αγορέςΗ αύξηση των τιμών του πετρελαίου αντανακλά την αυξημένη ανησυχία λόγω των πρόσφατων βομβαρδισμών στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν και του Κατάρ, γεγονός που έχει εντείνει την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας.
