ΑΑΔΕ: Άνοιξε η ψηφιακή εφαρμογή δήλωσης κατοχής αγροτεμαχίων για το 2025
Σε λειτουργία θέτει η ΑΑΔΕ την ψηφιακή εφαρμογή «Υπεύθυνη δήλωση κατοχής αγροτεμαχίου» στην πλατφόρμα myBusinessSupport, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνης δήλωσης κατοχής αγροτεμαχίου για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2025.
Με βάση την Κοινή Απόφαση Α.1068/2026 του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η ρύθμιση αφορά σε μη ιδιοχρησιμοποιούμενα αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα, για τα οποία δεν έχει αποδοθεί ή έχει δηλωθεί εσφαλμένος Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) ή/και Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) στην ΕΑΕ 2025.
Με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης τεκμαίρεται η νόμιμη κατοχή του αγροτεμαχίου, ενώ η γεωργική χρήση της γης επιβεβαιώνεται μέσω του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (AreaMonitoringSystem – AMS).
Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για την υποβολή δηλώσεων από την Παρασκευή 13 Μαρτίου έως τις 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59:59.
Η ΑΑΔΕ διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας ελέγχων για την επαλήθευση των δηλώσεων. Σε περίπτωση αναληθούς δήλωσης, θα κινείται διαδικασία ανάκτησης των καταβληθεισών ενισχύσεων χωρίς προηγούμενο συμψηφισμό με εκκρεμείς καταβολές άλλων ενισχύσεων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα