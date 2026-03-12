Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή και πετρελαϊκού ράλι
Οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται στο επίκεντρο, μετά την απόφαση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA) την Τετάρτη να απελευθερώσει 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου
Οι ευρωπαϊκές αγορές διαπραγματεύονται σε αρνητικό έδαφος, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τον πόλεμο στο Ιράν και τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου.
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,41% στις 600,05 μονάδες, o βρετανικός FTSE 100 με πτώση 0,57%, ο γερμανικός δείκτης DAX χάνει 0,35%, ο γαλλικός CAC40 στο -0,45%, o ιταλικός FTSE MIB υποχωρεί κατά 0,10% ενώ ο ισπανικός ΙΒΕΧ35 χάνει 0,34%.
Οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται στο επίκεντρο, μετά την απόφαση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA) την Τετάρτη να απελευθερώσει 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου για να αντιμετωπίσει τη διαταραχή στην προσφορά που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.
Η IEA δεν καθόρισε χρονοδιάγραμμα για το πότε τα αποθέματα θα φτάσουν στην αγορά, αλλά ανέφερε ότι η απελευθέρωση θα γίνει σε ένα χρονικό πλαίσιο που θα είναι κατάλληλο για τις συνθήκες κάθε μιας από τις 32 χώρες-μέλη της.
Παρά την κίνηση της IEA, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άλμα άνω του 8% τη νύχτα, με την τιμή του Brent να φτάνει τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι έμποροι παραμένουν αμφίβολοι για το αν η στρατηγική απελευθέρωση θα μπορέσει να αντισταθμίσει το παγκόσμιο σοκ στην προσφορά που προκαλεί ο πόλεμος.
