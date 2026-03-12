«Πράσινο» και με τη βούλα του ΥΠΑΝ για την επένδυση 5 αστέρων των Σμπώκου – Βασιλάκη στην Κρήτη
«Πράσινο» και με τη βούλα του ΥΠΑΝ για την επένδυση 5 αστέρων των Σμπώκου – Βασιλάκη στην Κρήτη

Το υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε τη χορήγηση κινήτρων στον επενδυτικό φορέα "Μyrina Village"

«Πράσινο» και με τη βούλα του ΥΠΑΝ για την επένδυση 5 αστέρων των Σμπώκου – Βασιλάκη στην Κρήτη
Στεφανία Σούκη
Το «πράσινο φως» και με την επίσημη… βούλα του Υπουργείου Ανάπτυξης έλαβε η επένδυση 5 αστέρων για το PHĀEA-South Crete των ομίλων Σμπώκου– Βασιλάκη στην Κρήτη, κάτω από την «ομπρέλα» των Phaea Resorts, με παρουσία δεκαετιών στο νησί.

Πρόκειται για την επένδυση των 121,11 εκατ. ευρώ που έχει χαρακτηριστεί ως στρατηγική ήδη από πέρυσι το φθινόπωρο και τώρα το υπουργείο Ανάπτυξης εγκρίνει «τη χορήγηση κινήτρων στον επενδυτικό φορέα “Μyrina Village“ για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου «PHĀEA-South Crete: Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης» στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης».

