Υπουργείο Οικονομικών: Δεν παραβιάζεται το Ενωσιακό Δίκαιο από τη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο
Υπουργείο Οικονομικών: Δεν παραβιάζεται το Ενωσιακό Δίκαιο από τη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο
Η διευκρίνιση κρίθηκε απαραίτητη καθώς υπήρχαν αναφορές περί του αντιθέτου, τη στιγμή που η ρύθμιση για το ελβετικό συναντά σημαντικό μέχρι στιγμής ενδιαφέρον, αναφέρει το υπουργείο
Δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση του Ενωσιακού Δικαίου διευκρινίζει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε βάρος της χώρας σε σχέση με τις συμβάσεις Ελλήνων δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο και την ενδεχόμενη παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η διευκρίνιση κρίθηκε απαραίτητη καθώς υπήρχαν αναφορές περί του αντιθέτου, τη στιγμή που η ρύθμιση για το ελβετικό συναντά σημαντικό μέχρι στιγμής ενδιαφέρον.
Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε κατόπιν εξέτασης αναφοράς που υπέβαλαν εκπρόσωποι δανειοληπτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητώντας τη διερεύνηση της ορθής εφαρμογής της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ περί καταχρηστικών ρητρών σε συμβάσεις με καταναλωτές.
Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PETI) έκανε θεσμικά αποδεκτή την αναφορά και προχώρησε στην εξέτασή της, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε προκαταρκτική αξιολόγηση των σχετικών ισχυρισμών. Σύμφωνα με την επίσημη απάντηση που διαβιβάστηκε, δεν κατέστη δυνατό να στοιχειοθετηθεί παράβαση του ενωσιακού δικαίου, ούτε κινήθηκε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας.
Διευκρινίζεται ότι η αποδοχή μιας αναφοράς από την Επιτροπή Αναφορών δεν συνεπάγεται αυτομάτως την έναρξη επίσημης έρευνας ή την υποβολή αιτημάτων προς τις εθνικές αρχές. Κατά συνέπεια, δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια σχετική διαδικασία εις βάρος της χώρας, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί τη δυνατότητα να ζητήσει πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τα κράτη μέλη, εφόσον το κρίνει αναγκαίο βάσει των διαθέσιμων στοιχείων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν μπορεί να διερευνήσει ενδεχόμενη παράβαση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ ούτε κατά πόσον υφίσταται συστημική αποτυχία των ελληνικών δικαστηρίων να συμμορφωθούν με το άρθρο 267.
Υπογραμμίζει ότι το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο παραμένει, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και τη σχετική νομολογία του Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως αντικείμενο αξιολόγησης των εθνικών δικαστηρίων. Τα τελευταία εξετάζουν κατά περίπτωση τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη των συμβατικών όρων, στο πλαίσιο της εθνικής έννομης τάξης.
Πρόσφατα ελήφθη απόφαση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών να συμπεριληφθούν με τα ευνοϊκότερα κριτήρια ασχέτως αν πληρούν τις προϋποθέσεις τα ΑΜΕΑ με 67% αναπηρία.
Φαίνεται πως γι’ αυτές τις ομάδες θα υπάρξουν περαιτέρω ρυθμίσεις.
Η ΕΣΑμεΑ που χαιρέτησε την απόφαση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών σε συνεργασία με το Υπουργείο, για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις σε ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών από δάνεια ή συμβάσεις πίστωσης σε ελβετικό φράγκο, μετά από παρέμβασή της, εκφράζει όμως με επιστολή της προς το υπουργείο Οικονομικών, τον προβληματισμό και την απογοήτευση της καθώς η συγκεκριμένη απόφαση ΔΕΝ περιλαμβάνει τους γονείς ή/και τους δικαστικούς συμπαραστάτες ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις.
Η ΕΣΑμεΑ ζητά από τον υπουργό Οικονομικών την επανεξέταση της σχετικής απόφασης και την άμεση πρόβλεψη για την ένταξη των γονέων ή/και δικαστικών συμπαραστατών ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις στην Κατηγορία 1 του άρθρου 128 του ν. 5264/2025, χωρίς εισοδηματικές και περιουσιακές προϋποθέσεις.
ΠΗΓΗ: www.newmoney.gr
Η διευκρίνιση κρίθηκε απαραίτητη καθώς υπήρχαν αναφορές περί του αντιθέτου, τη στιγμή που η ρύθμιση για το ελβετικό συναντά σημαντικό μέχρι στιγμής ενδιαφέρον.
Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε κατόπιν εξέτασης αναφοράς που υπέβαλαν εκπρόσωποι δανειοληπτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητώντας τη διερεύνηση της ορθής εφαρμογής της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ περί καταχρηστικών ρητρών σε συμβάσεις με καταναλωτές.
Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PETI) έκανε θεσμικά αποδεκτή την αναφορά και προχώρησε στην εξέτασή της, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε προκαταρκτική αξιολόγηση των σχετικών ισχυρισμών. Σύμφωνα με την επίσημη απάντηση που διαβιβάστηκε, δεν κατέστη δυνατό να στοιχειοθετηθεί παράβαση του ενωσιακού δικαίου, ούτε κινήθηκε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας.
Διευκρινίζεται ότι η αποδοχή μιας αναφοράς από την Επιτροπή Αναφορών δεν συνεπάγεται αυτομάτως την έναρξη επίσημης έρευνας ή την υποβολή αιτημάτων προς τις εθνικές αρχές. Κατά συνέπεια, δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια σχετική διαδικασία εις βάρος της χώρας, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί τη δυνατότητα να ζητήσει πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τα κράτη μέλη, εφόσον το κρίνει αναγκαίο βάσει των διαθέσιμων στοιχείων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν μπορεί να διερευνήσει ενδεχόμενη παράβαση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ ούτε κατά πόσον υφίσταται συστημική αποτυχία των ελληνικών δικαστηρίων να συμμορφωθούν με το άρθρο 267.
Υπογραμμίζει ότι το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο παραμένει, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και τη σχετική νομολογία του Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως αντικείμενο αξιολόγησης των εθνικών δικαστηρίων. Τα τελευταία εξετάζουν κατά περίπτωση τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη των συμβατικών όρων, στο πλαίσιο της εθνικής έννομης τάξης.
Διεύρυνση κριτηρίων για ΑΜΕΑΑπό την άλλη πλευρά το Υπουργείο φαίνεται να εξετάζει τη διεύρυνση της ένταξης στη ρύθμιση και άλλων εξαιρετικά ευπαθών ομάδων.
Πρόσφατα ελήφθη απόφαση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών να συμπεριληφθούν με τα ευνοϊκότερα κριτήρια ασχέτως αν πληρούν τις προϋποθέσεις τα ΑΜΕΑ με 67% αναπηρία.
Φαίνεται πως γι’ αυτές τις ομάδες θα υπάρξουν περαιτέρω ρυθμίσεις.
Η ΕΣΑμεΑ που χαιρέτησε την απόφαση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών σε συνεργασία με το Υπουργείο, για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις σε ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών από δάνεια ή συμβάσεις πίστωσης σε ελβετικό φράγκο, μετά από παρέμβασή της, εκφράζει όμως με επιστολή της προς το υπουργείο Οικονομικών, τον προβληματισμό και την απογοήτευση της καθώς η συγκεκριμένη απόφαση ΔΕΝ περιλαμβάνει τους γονείς ή/και τους δικαστικούς συμπαραστάτες ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις.
Η ΕΣΑμεΑ ζητά από τον υπουργό Οικονομικών την επανεξέταση της σχετικής απόφασης και την άμεση πρόβλεψη για την ένταξη των γονέων ή/και δικαστικών συμπαραστατών ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις στην Κατηγορία 1 του άρθρου 128 του ν. 5264/2025, χωρίς εισοδηματικές και περιουσιακές προϋποθέσεις.
ΠΗΓΗ: www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα