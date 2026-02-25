Υπουργείο Οικονομικών: Δεν παραβιάζεται το Ενωσιακό Δίκαιο από τη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Η διευκρίνιση κρίθηκε απαραίτητη καθώς υπήρχαν αναφορές περί του αντιθέτου, τη στιγμή που η ρύθμιση για το ελβετικό συναντά σημαντικό μέχρι στιγμής ενδιαφέρον, αναφέρει το υπουργείο