Πράσινο φως από την τετραμερή συνάντηση στην Κύπρο για επίσημο αίτημα χρηματοδότησης προς την ΕΤΕπ για τον GSI
Πράσινο φως από την τετραμερή συνάντηση στην Κύπρο για επίσημο αίτημα χρηματοδότησης προς την ΕΤΕπ για τον GSI
Επισημαίνεται ότι η μελέτη που θα υλοποιήσει η ΕΤΕπ θα ανοίξει τον δρόμο για δυνητική συμμετοχή επενδυτών
Πράσινο φως από την συνάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ελλάδας, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τον ΑΔΜΗΕ που μόλις ολοκληρώθηκε στη Λευκωσία, προκειμένου να υποβάλει επίσημα αίτημα χρηματοδότησης για τον GSI προς την ΕΤΕπ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επισημάνθηκε η στρατηγική σημασία του έργου ιδιαίτερα στη σημερινή γεωπολιτική συγκυρία και αξιολογήθηκε ως θετική εξέλιξη η κοινή επιστολή των Υπουργών Παπασταύρου και Δαμιανού για την χρηματοδότηση του έργου, κατόπιν μελέτης δέουσας επιμέλειας (due diligence).
Επισημαίνεται ότι η μελέτη που θα υλοποιήσει η ΕΤΕπ θα ανοίξει τον δρόμο για δυνητική συμμετοχή επενδυτών.
Στη συνάντηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου (GSI), συμμετείχαν ο Υπουργός κ. Παπασταύρου και ο Υφυπουργός κ. Τσάφος, ο Κύπριος Υπουργός Ενέργειας, κ. Μιχάλης Δαμιανός, Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, κ. Ειρήνη Πική, ο αρμόδιος για την Ενέργεια Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Dan Jorgensen, η Γενική Διευθύντρια Ενέργειας, Ditte Juul Jorgensen, o Πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ (project promoter του έργου), κ. Μάνος Μανουσάκης και ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Ιωάννης Τσακίρης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επισημάνθηκε η στρατηγική σημασία του έργου ιδιαίτερα στη σημερινή γεωπολιτική συγκυρία και αξιολογήθηκε ως θετική εξέλιξη η κοινή επιστολή των Υπουργών Παπασταύρου και Δαμιανού για την χρηματοδότηση του έργου, κατόπιν μελέτης δέουσας επιμέλειας (due diligence).
Επισημαίνεται ότι η μελέτη που θα υλοποιήσει η ΕΤΕπ θα ανοίξει τον δρόμο για δυνητική συμμετοχή επενδυτών.
Στη συνάντηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου (GSI), συμμετείχαν ο Υπουργός κ. Παπασταύρου και ο Υφυπουργός κ. Τσάφος, ο Κύπριος Υπουργός Ενέργειας, κ. Μιχάλης Δαμιανός, Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, κ. Ειρήνη Πική, ο αρμόδιος για την Ενέργεια Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Dan Jorgensen, η Γενική Διευθύντρια Ενέργειας, Ditte Juul Jorgensen, o Πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ (project promoter του έργου), κ. Μάνος Μανουσάκης και ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Ιωάννης Τσακίρης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα