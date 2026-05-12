CrediaBank: Η Morgan Stanley ξεκινά την κάλυψη της μετοχής – Το στοίχημα της ταχείας ανάπτυξης
Η επενδυτική τράπεζα δίνει τιμή στόχο τα €1,16 - Χώρος για έναν μικρότερο παίκτη στην εγχώρια αγορά που μπορεί να κινηθεί ταχύτερα σε συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών, αναφέρει το report
Η CrediaBank περνά από την περίοδο αναδιάρθρωσης στην περίοδο διεκδίκησης μεριδίων, όμως η Morgan Stanley θεωρεί ότι η αγορά έχει ήδη αναγνωρίσει μεγάλο μέρος αυτής της αλλαγής. Ο οίκος ξεκινά την κάλυψη της μετοχής με σύσταση ίσης στάθμισης και τιμή στόχο €1,16, υπογραμμίζοντας ότι η τράπεζα έχει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τον κλάδο, αλλά η αποτίμηση βρίσκεται ήδη σε απαιτητικά επίπεδα.
Η έκθεση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτιμά την CrediaBank όχι ως μικρή τράπεζα μετάβασης, αλλά ως τραπεζικό όμιλο με δύο βασικούς πυλώνες. Την Ελλάδα, όπου ο στόχος είναι ο διπλασιασμός μεριδίου αγοράς, και τη Μάλτα, όπου η εξαγορά της HSBC Malta αλλάζει το μέγεθος, τη γεωγραφική σύνθεση και την κερδοφορία του ομίλου.
Σήμερα η CrediaBank έχει μερίδιο περίπου 3% στα δάνεια και στις καταθέσεις στην Ελλάδα. Η αγορά παραμένει εξαιρετικά συγκεντρωμένη, με τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες να ελέγχουν πάνω από το 90% του συστήματος. Αυτή ακριβώς η συγκέντρωση δημιουργεί, κατά τη Morgan Stanley, χώρο για έναν μικρότερο παίκτη, που μπορεί να κινηθεί ταχύτερα σε συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών.
