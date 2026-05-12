Σχοινάς-Πιτσιλής: Πάνω από 2,2 δισ. ευρώ σε 600.000 αγρότες φέτος, πότε θα γίνουν οι μεγάλες πληρωμές 

ΠαράλληλαΟ κ. Πιτσιλής ξεκαθάρισε ότι η λογική πλέον είναι, εξηγώντας ότι αρκετές καθυστερήσεις – κυρίως στα οικολογικά σχήματα – οφείλονται στις διασταυρώσεις και στους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη.Όπως είπε, οι έλεγχοι δεν σταματούν με την πληρωμή, αλλά συνεχίζονταιΣτο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει ειδοποιητήρια για επιστροφές χρημάτων από ελέγχους που έγιναν για επιδοτήσεις του 2024.Ο διοικητής της ΑΑΔΕ διευκρίνισε ότι οιδεν αποτελούν νέο μέτρο αλλά διαδικασία που εφαρμόζεται κάθε χρόνο και περίπου στον ίδιο χρονικό ορίζοντα, δηλαδή έως και 18 μήνες μετά τους σχετικούς ελέγχους.Οι παραγωγοί που λαμβάνουν ειδοποίηση μπορούν να υποβάλουν, ενώ αν αυτή απορριφθεί ή δεν κατατεθεί, τα ποσά θα συμψηφίζονται με επόμενες ενισχύσεις.Η ενημέρωση γίνεται κυρίως μέσω του myAADE, με την ΑΑΔΕ να καλεί τους αγρότες να ελέγχουν συχνά τα μηνύματά τους στην πλατφόρμα, καθώς αρκετοί δεν ενημερώνονται από τα email που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις ενίσχυσης.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει σημαντικά νωρίτερα και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, ενώ το ποσοστό ολοκλήρωσης των ελέγχων για το 2025 είχε ήδη φτάσει το 99,8% έως τα τέλη Απριλίου.«Αυτή η αλλαγή εν κινήσει δεν είναι καθόλου εύκολη», ανέφερε ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναφερόμενος στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο νέο μοντέλο ελέγχων και πληρωμών υπό την ΑΑΔΕ, τονίζοντας ωστόσο ότι «οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν και μεγάλες αποφάσεις». Όπως είπε,ξεκαθαρίζοντας ότι οι πληρωμές θα συνεχιστούν «στους πραγματικούς δικαιούχους, με διαφάνεια, γρήγορα και έγκυρα».Παράλληλα, η ΑΑΔΕ προχωρά και στην ανάπτυξη του νέουμέσω του οποίου θα διασυνδεθούν τα στοιχεία του Ε9 και του ΑΤΑΚ με το Κτηματολόγιο και τον ΚΑΕΚ κάθε ακινήτου, ώστε να υπάρχει πλήρης γεωχωρική εικόνα για ιδιοκτησίες, χρήσεις και μισθώσεις. Όπως εξήγησε ο Γιώργος Πιτσιλής, το νέο σύστημα θα επιτρέπει μεταξύ άλλων την καταγραφή ιδιοχρησιμοποίησης, μίσθωσης και βιοκαλλιέργειας αγροτικής γης, ενώ θα αξιοποιούνται ακόμη περισσότερο δορυφορικά δεδομένα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τους ελέγχους των αγροτικών εκτάσεων.Ο κ. Πιτσιλής ρωτήθηκε και για τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη γύρω από υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι η ΑΑΔΕ δεν έχει επίσημη γνώση της σχετικής δικογραφίας και ότι οι διαδικασίες δεν μπορούν να κινούνται «κατά διακριτική ευχέρεια». Όπως ανέφερε, η έρευνα διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τη συνδρομή της ΑΑΔΕ και οποιεσδήποτε πειθαρχικές ή άλλες ενέργειες θα εξεταστούν όταν ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία και διαβιβαστούν επίσημα τα στοιχεία. «Δεν είμαστε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Είμαστε δημόσια αρχή. Εφαρμόζουμε τον νόμο», σημείωσε χαρακτηριστικά.