Εκτοξεύτηκε το κόστος δανεισμού της Βρετανίας μετά τις πιέσεις για παραίτηση Στάρμερ, σε υψηλό 18 ετών οι αποδόσεις των ομολόγων
Εκτοξεύτηκε το κόστος δανεισμού της Βρετανίας μετά τις πιέσεις για παραίτηση Στάρμερ, σε υψηλό 18 ετών οι αποδόσεις των ομολόγων
Σχεδόν 80 βουλευτές των Εργατικών ζητούν την αποχώρηση Στάρμερ με αποτέλεσμα μία από τις σοβαρότερες πολιτικές κρίσεις της τελευταίας διετίας
Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν την Τρίτη τα βρετανικά κρατικά ομόλογα, με τις αποδόσεις να εκτινάσσονται σε πολυετή υψηλά, καθώς εντείνεται η πολιτική αβεβαιότητα γύρω από τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.
Η απόδοση του 10ετούς βρετανικού ομολόγου (gilt) αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε κοντά στο 5,10% στις πρωινές συναλλαγές στο Λονδίνο.
Οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται αντίθετα από τις τιμές τους, γεγονός που σημαίνει ότι οι επενδυτές προχωρούν σε μαζικές πωλήσεις βρετανικού χρέους.
Η απόδοση του 20ετούς gilt ενισχύθηκε επίσης κατά 10 μονάδες βάσης, ενώ η απόδοση του 30ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε κατά 11 μονάδες βάσης, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από το 1998.
Οι κινήσεις αυτές αντανακλούν την αυξανόμενη ανησυχία των αγορών για την πολιτική σταθερότητα και τη δημοσιονομική πορεία της Βρετανίας, την ώρα που αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Στάρμερ να αποχωρήσει από την πρωθυπουργία.
Η κρίση ξέσπασε μετά το βαρύ πολιτικό πλήγμα που υπέστη το κυβερνών κόμμα στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις. Οι Εργατικοί κατέγραψαν σημαντικές απώλειες ενώ η εντυπωσιακή άνοδος του κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ έχει συγκλονίσει συθέμελα το βρετανικό παραδοσιακό πολιτικό σύστημα, προκαλώντας βαθιά ανησυχία και στα δύο μεγάλα κόμματα της χώρας. Η εκλογική αποδυνάμωση των Εργατικών ενίσχυσε την αίσθηση ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τη δυναμική της σε λιγότερο από δύο χρόνια από την εκλογική τους νίκη το 2024.
Παρά τις αυξανόμενες πιέσεις, ο ίδιος ο Στάρμερ εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. Σε δημόσια παρέμβασή του χθες, Δευτέρα, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την ηγεσία, προειδοποιώντας ότι μία εσωκομματική σύγκρουση θα οδηγούσε τη χώρα και το κόμμα σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση.
Το πολιτικό κλίμα στο Ουέστμινστερ χαρακτηρίζεται εξαιρετικά τεταμένο, με αναλυτές να κάνουν λόγο για κρίσιμες ώρες. Βρετανικά μέσα μεταδίδουν ότι η σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου θεωρείται καθοριστική για τον βρετανό πρωθυπουργό και το πολιτικό του μέλλον, καθώς εντείνεται η συζήτηση για το κατά πόσο μπορεί να διατηρήσει την εμπιστοσύνη του κόμματός του.
Στο παρασκήνιο, ήδη ακούγονται πιθανά ονόματα διαδόχων, με τον υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ και τον δήμαρχο του Μάντσεστερ 'Αντι Μπέρναμ να αναφέρονται συχνότερα ως πιθανοί διεκδικητές της ηγεσίας.
Η κρίση αυτή εξελίσσεται σε κομβική δοκιμασία για τους Εργατικούς, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να αποτρέψει εικόνα εσωτερικής κατάρρευσης σε μία περίοδο αυξημένης οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας στη Βρετανία.
Η απόδοση του 10ετούς βρετανικού ομολόγου (gilt) αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε κοντά στο 5,10% στις πρωινές συναλλαγές στο Λονδίνο.
Οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται αντίθετα από τις τιμές τους, γεγονός που σημαίνει ότι οι επενδυτές προχωρούν σε μαζικές πωλήσεις βρετανικού χρέους.
Υψηλά από το 1998 στα μακροπρόθεσμα ομόλογαΑκόμη μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφηκαν στα μακροπρόθεσμα ομόλογα.
Η απόδοση του 20ετούς gilt ενισχύθηκε επίσης κατά 10 μονάδες βάσης, ενώ η απόδοση του 30ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε κατά 11 μονάδες βάσης, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από το 1998.
Οι κινήσεις αυτές αντανακλούν την αυξανόμενη ανησυχία των αγορών για την πολιτική σταθερότητα και τη δημοσιονομική πορεία της Βρετανίας, την ώρα που αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Στάρμερ να αποχωρήσει από την πρωθυπουργία.
Σε κλοιό πιέσεων ο ΣτάρμερΣύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, σχεδόν 80 βουλευτές των Εργατικών έχουν ζητήσει από τον πρωθυπουργό να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του. Μεταξύ αυτών, όπως γράφει ο βρετανικός Τύπος, είναι ακόμη και κορυφαία στελέχη του υπουργικού συμβουλίου.
Η κρίση ξέσπασε μετά το βαρύ πολιτικό πλήγμα που υπέστη το κυβερνών κόμμα στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις. Οι Εργατικοί κατέγραψαν σημαντικές απώλειες ενώ η εντυπωσιακή άνοδος του κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ έχει συγκλονίσει συθέμελα το βρετανικό παραδοσιακό πολιτικό σύστημα, προκαλώντας βαθιά ανησυχία και στα δύο μεγάλα κόμματα της χώρας. Η εκλογική αποδυνάμωση των Εργατικών ενίσχυσε την αίσθηση ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τη δυναμική της σε λιγότερο από δύο χρόνια από την εκλογική τους νίκη το 2024.
Παρά τις αυξανόμενες πιέσεις, ο ίδιος ο Στάρμερ εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. Σε δημόσια παρέμβασή του χθες, Δευτέρα, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την ηγεσία, προειδοποιώντας ότι μία εσωκομματική σύγκρουση θα οδηγούσε τη χώρα και το κόμμα σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση.
Το πολιτικό κλίμα στο Ουέστμινστερ χαρακτηρίζεται εξαιρετικά τεταμένο, με αναλυτές να κάνουν λόγο για κρίσιμες ώρες. Βρετανικά μέσα μεταδίδουν ότι η σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου θεωρείται καθοριστική για τον βρετανό πρωθυπουργό και το πολιτικό του μέλλον, καθώς εντείνεται η συζήτηση για το κατά πόσο μπορεί να διατηρήσει την εμπιστοσύνη του κόμματός του.
Στο παρασκήνιο, ήδη ακούγονται πιθανά ονόματα διαδόχων, με τον υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ και τον δήμαρχο του Μάντσεστερ 'Αντι Μπέρναμ να αναφέρονται συχνότερα ως πιθανοί διεκδικητές της ηγεσίας.
Η κρίση αυτή εξελίσσεται σε κομβική δοκιμασία για τους Εργατικούς, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να αποτρέψει εικόνα εσωτερικής κατάρρευσης σε μία περίοδο αυξημένης οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας στη Βρετανία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα