Robeson Reeves (Bally’s Intralot): Το πλάνο μας αποδίδει, πλεονέκτημα η κλίμακα και το μέγεθος
Η θετική αντίδραση στα φορολογικά μέτρα στη Μ. Βρετανία, η πορεία των οικονομικών μεγεθών, οι εξαγορές και το πλεονέκτημα που έρχεται με το scale - Αποκλειστική συνέντευξη στο newmoney
Την βεβαιότητα ότι η Bally’s Intralot θα πετύχει ή ακόμη και θα ξεπεράσει τους στόχους που έχουν τεθεί για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την αλλαγή του φορολογικού τοπίου στην αγορά τυχερών παιχνιδιών στη Μ. Βρετανία εκφράζει σε αποκλειστική του συνέντευξη στο Newmoney ο Robeson Reeves, CEO του ομίλου.
Όπως αναφέρει, η δυναμική των εσόδων διατηρείται, η προσέλκυση παικτών επιταχύνεται και η λειτουργική αποτελεσματικότητα βελτιώνεται τρίμηνο με τρίμηνο. Η ενσωμάτωση της Bally’s International Interactive με την Intralot προχωρά ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί, και σε ορισμένους τομείς ακόμη ταχύτερα. «Αυτό μας γεμίζει εμπιστοσύνη, όχι μόνο για τον επόμενο χρόνο αλλά και για τη μακροπρόθεσμη δομή που δημιουργούμε», σημειώνει. Παράλληλα, υπογραμμίζει ο Όμιλος αξιολογεί ευκαιρίες όπου η συγκέντρωση μπορεί να δημιουργήσει πραγματική αξία, μιλά για το διαρθρωτικό πλεονέκτημα που έρχεται με το scale, αλλά και για το ρόλο που επιδιώκει να έχει η Bally’s Intralot στην παγκόσμια αγορά του gaming.
Ας ξεκινήσουμε με ένα ζήτημα που απασχολεί αγορά και μετόχους: αύξηση της φορολογίας στο gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πώς διαχειρίζεται η Bally’s Intralot τον αντίκτυπό της;
Ο ετήσιος αντίκτυπος των 95 εκατ. λιρών είναι σημαντικός και δεν υπάρχει λόγος να τον υποτιμήσουμε. Από την πρώτη στιγμή, ωστόσο, προσεγγίσαμε το ζήτημα με καθαρή σκέψη και ρεαλισμό. Σχεδιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο, βασισμένο αποκλειστικά σε παράγοντες που ελέγχουμε εμείς. Το ενθαρρυντικό είναι ότι κάθε σκέλος αυτού του πλάνου εξελίσσεται όπως το είχαμε προβλέψει, και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη καλύτερα. Επιπλέον, βλέπουμε ήδη την ίδια την αγορά να προσαρμόζεται. Αλλαγές στη συμπεριφορά των παικτών ξεκίνησαν πριν ακόμη τεθεί σε ισχύ η νέα φορολογία, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την αυτοπεποίθησή μας.
