Arcadia: Παρέλαβε το νεόκτευκτο δεξαμενόπλοιο AEGEAN FIGHTER
Σε πλήρη εξέλιξη το ναυπηγικό πρόγραμμα της εταιρείας των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου με τη δεύτερη παράδοση suezmax tanker από τα Hyundai Heavy Industries
Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το ναυπηγικό πρόγραμμα της Arcadia Shipmanagement, καθώς η εταιρεία παρέλαβε πριν από λίγες ημέρες το νεότευκτο δεξαμενόπλοιο AEGEAN FIGHTER, ενισχύοντας περαιτέρω τον στόλο της με ένα σύγχρονο πλοίο τύπου Suezmax.
Το πλοίο αναχώρησε, χτες, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 για το παρθενικό του ταξίδι από τα ναυπηγεία της Hyundai Heavy Industries στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για δεξαμενόπλοιο τελευταίας γενιάς, χωρητικότητας 157.000 DWT, το οποίο εντάσσεται στη στρατηγική ανανέωσης και ποιοτικής αναβάθμισης του στόλου της εταιρείας.
Όπως και όλα τα πλοία της Arcadia, το AEGEAN FIGHTER υψώνει την ελληνική σημαία, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση της εταιρείας στην ελληνική ναυτιλία.
Διαβάστε περισσότερα και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
Κεντρική φωτ.: Ο πλοίαρχος Παναγιώτης Σακελλάρης μαζί με τον πρώτο μηχανικό Γεώργιο Στάππα και τους αξιωματικούς του πλοίου
