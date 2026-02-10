ΔΕΗ: Το νέο deal στις μπαταρίες και η είσοδος σε τεχνολογίες αποθήκευσης νέας γενιάς

Η συμμετοχή στην CMBlu για την παραγωγή οργανικών μπαταριών στη Θεσσαλονίκη και το επενδυτικό πρόγραμμα 600 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου αποθήκευσης 1,44 GW έως το 2028