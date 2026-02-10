ΔΕΗ: Το νέο deal στις μπαταρίες και η είσοδος σε τεχνολογίες αποθήκευσης νέας γενιάς
Η συμμετοχή στην CMBlu για την παραγωγή οργανικών μπαταριών στη Θεσσαλονίκη και το επενδυτικό πρόγραμμα 600 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου αποθήκευσης 1,44 GW έως το 2028
Πόδι στην εξελισσόμενη αγορά των οργανικών μπαταριών βάζει η ΔΕΗ, επενδύοντας στη γερμανική CMBlu Energy AG και αποκτώντας στρατηγική συμμετοχή στην ελληνική θυγατρική της, CMBlu Greece, η οποία προωθεί την ανάπτυξη της πρώτης μονάδας μαζικής παραγωγής οργανικών μπαταριών στη χώρα. Η επιχείρηση συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με περίπου 20 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της παρουσίας της στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της αποθήκευσης ενέργειας και την έγκαιρη τοποθέτησή της σε νέες τεχνολογίες.
Η μονάδα θα αποτελέσει το πρώτο κέντρο παραγωγής της τεχνολογίας Organic SolidFlow της εταιρείας στην περιοχή, με στόχο την κάλυψη της ζήτησης για έργα αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Το εργοστάσιο της CMBlu στη ΘεσσαλονίκηΣτόχος της CMBlu είναι η δημιουργία της πρώτης μονάδας μαζικής παραγωγής οργανικών μπαταριών στην Ελλάδα, στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, σε οικόπεδο 20 στρεμμάτων που έχει αποκτηθεί από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η κατασκευή του εργοστασίου αναμένεται να ξεκινήσει το 2026, με στόχο οι πρώτες οργανικές μπαταρίες να διατεθούν στην αγορά το 2027.
