Μητρώο Παροχών: Σε ενιαία ψηφιακή βάση όλα τα επιδόματα, έρχονται διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο
Τέλος στις τυφλές χορηγήσεις
Ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο δίνονται και ελέγχονται τα κοινωνικά επιδόματα φέρνει το Μητρώο Παροχών, ο νέος κεντρικός μηχανισμός που περνά υπό τον έλεγχο της ΑΑΔΕ και φιλοδοξεί να βάλει τέλος σε ένα σύστημα αποσπασματικών χορηγήσεων και περιορισμένων διασταυρώσεων.
Για πρώτη φορά, το Δημόσιο επιχειρεί να συγκεντρώσει σε μία ενιαία ψηφιακή βάση όλες τις παροχές που λαμβάνει κάθε πολίτης, αποκτώντας συνολική εικόνα για επιδόματα, ενισχύσεις και λοιπές παροχές ανεξαρτήτως φορέα.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη, το Μητρώο Παροχών αναμένεται να τεθεί σε πιλοτική λειτουργία μέσα στο προσεχές διάστημα, με αρχική εφαρμογή σε βασικές κατηγορίες επιδομάτων ώστε να δοκιμαστούν οι διασταυρώσεις και οι ροές δεδομένων. Η πλήρης ενεργοποίησή του τοποθετείται χρονικά στα μέσα ή το αργότερο το φθινόπωρο του 2026, οπότε και θα έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και πληροφοριακών συστημάτων. Μέχρι τότε, το έργο «χτίζεται» βήμα-βήμα, με προσαρμογές, τεχνικές δοκιμές και σταδιακή ένταξη παροχών.
Η ανάγκη για ένα τέτοιο εργαλείο προκύπτει από το ίδιο το σημερινό τοπίο των κοινωνικών ενισχύσεων. Επί χρόνια τα επιδόματα χορηγούνται από διαφορετικά υπουργεία, οργανισμούς και φορείς, με ξεχωριστές πλατφόρμες, διαφορετικά κριτήρια και περιορισμένη μεταξύ τους επικοινωνία. Το αποτέλεσμα ήταν το κράτος να μη διαθέτει σε πραγματικό χρόνο πλήρη εικόνα για το τι λαμβάνει συνολικά ένας δικαιούχος. Οι έλεγχοι γίνονταν εκ των υστέρων, συχνά αποσπασματικά, και σε αρκετές περιπτώσεις με μεγάλη χρονική καθυστέρηση.
