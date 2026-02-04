Reuters: Εδραιώνεται στρατηγικά η Ελλάδα, ξεκινά τον Μάρτιο η προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία

Η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της στον νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης - Ο ρόλος της Atlantic See LNG Trade - Metlen, ΔΕΠΑ, ΔΕΗ, Enerwave, Ήρων: Ποιοι «έκλεισαν» τη Ρεβυθούσα μέχρι το 2040 και γιατί το LNG γίνεται στρατηγικό όπλο