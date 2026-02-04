Reuters: Εδραιώνεται στρατηγικά η Ελλάδα, ξεκινά τον Μάρτιο η προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία
Η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της στον νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης - Ο ρόλος της Atlantic See LNG Trade - Metlen, ΔΕΠΑ, ΔΕΗ, Enerwave, Ήρων: Ποιοι «έκλεισαν» τη Ρεβυθούσα μέχρι το 2040 και γιατί το LNG γίνεται στρατηγικό όπλο
Τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σημειώνει το Reuters, μετά και την πρώτη συμφωνία ελληνικής κοινοπραξίας για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
Η ATLANTIC SEE LNG TRADE, στην οποία συμμετέχει ο Όμιλος AKTOR, θα ξεκινήσει την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία τον Μάρτιο αναφέρει το Reuters.
Η ελληνική κοινοπραξία υπέγραψε την πρώτη της συμφωνία για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία τον Μάρτιο, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα, καθώς η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως διαμετακομιστικής οδού για το φυσικό αέριο προς την Ευρώπη, η οποία αποφασίσει να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως τα τέλη του 2027.
Η Ουκρανία αντιμετωπίζει τη χειρότερη ενεργειακή κρίση σε καιρό πολέμου, καθώς ο ενεργειακός της τομέας καταρρέει υπό το βάρος των ρωσικών επιθέσεων, του ψύχους και των συσσωρευμένων ζημιών. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα έχει «διαφοροποιήσει σημαντικά» τις προμήθειες φυσικού αερίου της.
Η μέγιστη ποσότητα μπορεί να φτάσει έως και 1 terawatt ώρες, ανάλογα με τη διαθέσιμη χωρητικότητα των εμπλεκόμενων διαχειριστών δικτύων φυσικού αερίου, πρόσθεσε στην δήλωσή της η κοινοπραξία.
Η Ελλάδα συμφώνησε πέρυσι να εισάγει 700 εκατομμύρια κυβικά μέτρα αμερικανικού LNG ετησίως από το 2030, στο πλαίσιο της πρώτης μακροπρόθεσμης συμφωνίας της με την Ουάσιγκτον, η οποία επιδιώκει να αντικαταστήσει τις ρωσικές προμήθειες προς την Ευρώπη.
Aπό την Ρεβυθούσα το αμερικανικό LNGΌπως αναφέρει το Reuters, το φορτίο αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου θα φτάσει στον τερματικό σταθμό LNG της Ρεβυθούσας στην Ελλάδα και η παράδοσή του στην ουκρανική εταιρεία ενέργειας Naftogaz έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο μέσω αγωγού που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία, μέσω της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Μολδαβίας, σύμφωνα με δήλωση της Atlantic See LNG Trade, στην οποία συμμετέχει ο όμιλος AKTOR κατά 60% και o ελληνικός προμηθευτής φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ) κατά 40%.
