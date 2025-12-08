Εξάρχου στο Bloomberg: Η Atlantic αναζητά περισσότερους προμηθευτές αμερικανικού LNG
Εξάρχου στο Bloomberg: Η Atlantic αναζητά περισσότερους προμηθευτές αμερικανικού LNG
Η Ελλάδα θα χρειαστεί δεύτερο FSRU πριν από το 2030, ώστε να δημιουργήσει έναν διάδρομο που θα αυξήσει τη δυνατότητα διέλευσης LNG, είπε ο CEO της Atlantic-See LNG Trade, της εταιρείας που συνέστησαν από κοινού ο όμιλος Aktor και ΔΕΠΑ Εμπορίας
Η Atlantic-See LNG Trade, η εταιρεία που συνέστησαν από κοινού ο όμιλος Aktor και ΔΕΠΑ Εμπορίας θέλει να εξασφαλίσει πρόσθετες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ.
Μετά τη συμφωνία του Νοεμβρίου με τη Venture Global για εισαγωγή LNG στην Ελλάδα και επανεξαγωγή του σε χώρες όπως η Ουκρανία και η Ρουμανία, η Atlantic-See LNG Trade SA αναζητά περισσότερους προμηθευτές, δήλωσε σε συνέντευξη ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aktor και CEO της Atlantic. Η συμφωνία με τη Venture Global καλύπτει την περίοδο 2030–2050, όμως οι πωλήσεις προς Ουκρανία και Ρουμανία θα ξεκινήσουν το 2026.
«Θα χρειαστούμε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που μπορεί να εγγυηθεί η Venture Global, αλλά και για την περίοδο 2026–2030 πρέπει να έχουμε τουλάχιστον δύο, ίσως και τρεις προμηθευτές», είπε ο Εξάρχου.
Όπως, σημειώνει το Bloomberg, η αναζήτηση νέων συμφωνιών έρχεται καθώς η Ελλάδα στοχεύει να γίνει περιφερειακός κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου, ενώ η Ευρώπη προσπαθεί να απεξαρτηθεί πλήρως από το ρωσικό αέριο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Μετά τη συμφωνία του Νοεμβρίου με τη Venture Global για εισαγωγή LNG στην Ελλάδα και επανεξαγωγή του σε χώρες όπως η Ουκρανία και η Ρουμανία, η Atlantic-See LNG Trade SA αναζητά περισσότερους προμηθευτές, δήλωσε σε συνέντευξη ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aktor και CEO της Atlantic. Η συμφωνία με τη Venture Global καλύπτει την περίοδο 2030–2050, όμως οι πωλήσεις προς Ουκρανία και Ρουμανία θα ξεκινήσουν το 2026.
«Θα χρειαστούμε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που μπορεί να εγγυηθεί η Venture Global, αλλά και για την περίοδο 2026–2030 πρέπει να έχουμε τουλάχιστον δύο, ίσως και τρεις προμηθευτές», είπε ο Εξάρχου.
Όπως, σημειώνει το Bloomberg, η αναζήτηση νέων συμφωνιών έρχεται καθώς η Ελλάδα στοχεύει να γίνει περιφερειακός κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου, ενώ η Ευρώπη προσπαθεί να απεξαρτηθεί πλήρως από το ρωσικό αέριο.
Aktor’s joint-venture with Greece’s state gas supplier Depa is looking to secure additional supplies of liquefied natural gas from the US https://t.co/eUpYKNcBhk— Bloomberg (@business) December 8, 2025
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα