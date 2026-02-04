Metlen, ΔΕΠΑ, ΔΕΗ, Enerwave, Ήρων: Ποιοι «έκλεισαν» τη Ρεβυθούσα μέχρι το 2040 και γιατί το LNG γίνεται στρατηγικό όπλο

Πώς οι ελληνικοί όμιλοι εξασφαλίζουν πρόσβαση στο υγροποιημένο φυσικό αέριο για τα επόμενα 15 χρόνια και γιατί το ελληνικό terminal μετατρέπεται σε κομβικό σημείο ισχύος για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη