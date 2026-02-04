Metlen, ΔΕΠΑ, ΔΕΗ, Enerwave, Ήρων: Ποιοι «έκλεισαν» τη Ρεβυθούσα μέχρι το 2040 και γιατί το LNG γίνεται στρατηγικό όπλο
Πώς οι ελληνικοί όμιλοι εξασφαλίζουν πρόσβαση στο υγροποιημένο φυσικό αέριο για τα επόμενα 15 χρόνια και γιατί το ελληνικό terminal μετατρέπεται σε κομβικό σημείο ισχύος για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχει ήδη ξεκινήσει και οι ελληνικές εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής και εμπορίας σπεύδουν να «θωρακίσουν» τη θέση τους στο νέο ενεργειακό τοπίο που διαμορφώνεται. Κεντρικός άξονας αυτής της στρατηγικής αναδεικνύεται ο τερματικός σταθμός LNG της Ρεβυθούσας, ο οποίος μετατρέπεται σταδιακά σε κρίσιμο κόμβο όχι μόνο για την εγχώρια αγορά, αλλά και για το σύνολο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Στο πλαίσιο των δημοπρασιών του ΔΕΣΦΑ για τη διάθεση χρονοθυρίδων εκφόρτωσης και δυναμικότητας αεριοποίησης την περίοδο 2026-2040, καταγράφηκε πρωτοφανές ενδιαφέρον. Στο πλαίσιο της διαδικασίας προσφέρθηκαν συνολικά 413 χρονοθυρίδες εκφόρτωσης, που αντιστοιχούν σε ποσότητες LNG 342,5 TWh, εκ των οποίων δεσμεύθηκαν οι 409, ή 340,5 TWh, με συμμετοχή έως και πέντε χρηστών ανά έτος, επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερα ισχυρό ενδιαφέρον της αγοράς. Σχεδόν το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων έχει ήδη δεσμευθεί, με την επόμενη δεκαετία να εμφανίζεται πρακτικά «κλειδωμένη» και τα περιθώρια ελεύθερης πρόσβασης μετά το 2035 να περιορίζονται στο ελάχιστο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον ήταν τόσο μεγάλο που τα μόνο κενά slots είναι 1 για το 2036 και 3 για το 2040.
Η εικόνα που προκύπτει από τον προγραμματισμό δείχνει ότι η διαθέσιμη δυναμικότητα συγκεντρώνεται στα χέρια περιορισμένου αριθμού εγχώριων παικτών.
Πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζουν οι Metlen, ΔΕΠΑ και ΔΕΗ, που εξασφαλίζουν τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη παρουσία τους στην αγορά ενώ συμμετοχή έχουν και οι Enerwave (πρώην Elpedison) και Ηρων.
