Επισπεύδεται η ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου: Υπεγράφη η πρώτη συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από την Atlantic See LNG
Η ATLANTIC SEE LNG TRADE, μία κοινοπραξία στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει κατά 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας κατά 40%, επισπεύδει την υλοποίηση του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου της Ευρώπης, ενεργοποιώντας την πρώτη μείζονος σημασίας εμπορική συμφωνία για την προμήθεια και πώληση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ ήδη από το 2026 – και όχι από το 2030, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά.

Συγκεκριμένα, υπεγράφη χθες Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, η πρώτη συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από την ATLANTIC SEE LNG TRADE, με προμηθευτή την BP και αγοραστή την ουκρανική Naftogaz.

Το πρώτο φορτίο LNG που θα φτάσει στη Ρεβυθούσα, θα σταλεί στην Ουκρανία τον ερχόμενο Μάρτιο, δηλαδή σε λίγες εβδομάδες.

