Alpha Bank: Στα 3,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το 7ετές ομόλογο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η τράπεζα προτίθεται να αντλήσει 750 εκατ. ευρώ από την έκδοση του ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred)

Ειρήνη Σακελλάρη
Προσφορές περί τα 3,5 δισ. ευρώ έχει μαζέψει η έκδοση ομολόγου της Alpha Bank. Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα προχώρησε σε νέα έκδοση ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred), σε ευρώ, διάρκειας 7 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στο 6ο έτος (7NC6).

Η τράπεζα προτίθεται να αντλήσει 750 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια της έκδοσης ευθυγραμμίζεται με το προφίλ χρηματοδότησης της τράπεζας, ενισχύοντας τη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών άντλησης κεφαλαίων και την περαιτέρω βελτιστοποίηση της καμπύλης λήξεων.

Ταυτόχρονα, η τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, να το ρευστοποιήσουν νωρίτερα ή να το ανταλλάξουν με τη νέα έκδοση.

Στη συναλλαγή συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.

