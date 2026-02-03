Alpha Bank: Στα 3,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το 7ετές ομόλογο
Η τράπεζα προτίθεται να αντλήσει 750 εκατ. ευρώ από την έκδοση του ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred)
Προσφορές περί τα 3,5 δισ. ευρώ έχει μαζέψει η έκδοση ομολόγου της Alpha Bank. Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα προχώρησε σε νέα έκδοση ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred), σε ευρώ, διάρκειας 7 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στο 6ο έτος (7NC6).
Η τράπεζα προτίθεται να αντλήσει 750 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια της έκδοσης ευθυγραμμίζεται με το προφίλ χρηματοδότησης της τράπεζας, ενισχύοντας τη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών άντλησης κεφαλαίων και την περαιτέρω βελτιστοποίηση της καμπύλης λήξεων.
Ταυτόχρονα, η τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, να το ρευστοποιήσουν νωρίτερα ή να το ανταλλάξουν με τη νέα έκδοση.
Στη συναλλαγή συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.
