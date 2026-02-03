Η παγκόσμια τρέλα για τα bakeries
Η παγκόσμια τρέλα για τα bakeries
Ανοίγουν με απίστευτους ρυθμούς σε όλες τις πόλεις του κόσμου, σαν ένας άτυπος διεθνής διαγωνισμός για τα καλύτερα προϊόντα ζύμης ενώ επιστρατεύονται διάσημοι αρχιτέκτονες και διακοσμητές για τον σχεδιασμό τους
Όταν ακόμα και το εμβληματικό ξενοδοχείο Claridge’s του Λονδίνου ανοίγει αρτοποιείο, κατανοούμε ότι δεν πρόκειται απλά για ένα trend, αλλά για μια σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα με προοπτικές και καταναλωτική ζήτηση. Open spaces, μινιμαλιστική αρχιτεκτονική και εξαιρετικής ποιότητας αρτοσκευάσματα σε πέντε από τους ωραιότερους φούρνους της Ευρώπης.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
