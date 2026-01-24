Ο freddo espresso είναι ελληνική πατέντα. Η οικογένεια Ιωσηφίδη τον ανακάλυψε βάζοντας τα γυαλιά στους Ιταλούς
Ο freddo espresso είναι ελληνική πατέντα. Η οικογένεια Ιωσηφίδη τον ανακάλυψε βάζοντας τα γυαλιά στους Ιταλούς
Ο Γιάννης Ιωσηφίδης ασχολείτο με το εμπόριο υφασμάτων ενώ η σύζυγός του Νιόβη Καλλέργη ήταν στέλεχος στην πρεσβεία του Κουβέιτ. Ένα ταξίδι τους στην Ιταλία έμελλε να τους γνωρίσει με την οικογένεια Ιlly. Σήμερα θεωρούνται οι «βασιλείς του καφέ» δημιουργώντας τον ελληνικό espresso αλλά και τον δημοφιλή σε όλη την υφήλιο freddo espresso
Η Νιόβη Καλλέργη Αντιπροέδρος και Διευθύντρια Μάρκετινγκ της Kafea Terra αφηγείται
Το ξεκίνημα
«Όταν σκέφτομαι τα χρόνια του ξεκινήματος, το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι το ταξίδι στην Τεργέστη. Ο σύζυγός μου και εγώ ήμασταν λίγο πάνω από 25, γεμάτοι ενθουσιασμό και με την αίσθηση ότι ο espresso illy μπορούσε πραγματικά να βρει μια θέση στην Ελλάδα. Θυμάμαι την πρώτη μας συνάντηση με την οικογένεια Illy, τον Ernesto και την Anna. Είχαν γνώση, ευγένεια και ταυτόχρονα μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε μια αγορά που τότε δεν είχε καμία σχέση με τον espresso. Η Ελλάδα ήταν απόλυτα συνυφασμένη με τον φραπέ. Χρειάστηκαν αρκετές συζητήσεις και πολλή πίστη μέχρι να μας εμπιστευτούν».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το ξεκίνημα
«Όταν σκέφτομαι τα χρόνια του ξεκινήματος, το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι το ταξίδι στην Τεργέστη. Ο σύζυγός μου και εγώ ήμασταν λίγο πάνω από 25, γεμάτοι ενθουσιασμό και με την αίσθηση ότι ο espresso illy μπορούσε πραγματικά να βρει μια θέση στην Ελλάδα. Θυμάμαι την πρώτη μας συνάντηση με την οικογένεια Illy, τον Ernesto και την Anna. Είχαν γνώση, ευγένεια και ταυτόχρονα μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε μια αγορά που τότε δεν είχε καμία σχέση με τον espresso. Η Ελλάδα ήταν απόλυτα συνυφασμένη με τον φραπέ. Χρειάστηκαν αρκετές συζητήσεις και πολλή πίστη μέχρι να μας εμπιστευτούν».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα