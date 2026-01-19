Πιερρακάκης μετά το Eurogroup: Κλειδί ο διάλογος ΗΠΑ - ΕΕ, η επιβολή δασμών θα υπονομεύσει συνολικά τις διατλαντικές σχέσεις

Η Ευρώπη καλείται να διαχειριστεί τις προκλήσεις αυτές «ενωμένη, συντονισμένα και με δέσμευση να υπερασπιστεί την κυριαρχία της, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup - Οι υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν για τη Γροιλανδία παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν ήταν στην ατζέντα της συνάντησης