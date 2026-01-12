Metlen: Εξαγόρασε την NK Trailers στον Βόλο έναντι 10 εκατ. ευρώ
Κάνει την έκτη παραγωγική μονάδα του M Technologies Hub στο Βόλο - Η μερική ανακαίνιση του εργοστασίου και οι εξοπλισμοί υπολογίζονται σε €30-40 εκατ.
Η Metlen μέσω του Τομέα M Technologies συνεχίζει δυναμικά την επενδυτική της επέκταση στον Βόλο, με την εξαγορά της λειτουργούσας από χρόνια διπλής βιομηχανικής εγκατάστασης ΝΚ Τrailers, η οποία έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία τόσο στην παραγωγή αμυντικών συστημάτων, καθώς επίσης και βαγονιών τρένων, τομέας όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει μεγάλες παραγωγικές προκλήσεις στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, βαγονιών, συστημάτων κλπ.
Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η νέα μονάδα περιλαμβάνει την αξιοποίηση δύο σύγχρονων μεταλλικών βιομηχανικών κτιρίων, συνολικής επιφάνειας περίπου 26.900 τ.μ., εντός της Β’ ΒΙΠΕ Βόλου, τα οποία έχουν ανεγερθεί σε δύο όμορα οικόπεδα συνολικής επιφάνειας άνω των 47.000 τ.μ.. Το συνολικό τίμημα της εν λόγω επένδυσης ανέρχεται σε €10 εκατ., ενώ η μερική ανακαίνιση του εργοστασίου και οι εξοπλισμοί υπολογίζονται σε €30-40εκ.
Στην πλήρη ανάπτυξή του, το M Technologies Hub της METLEN στον Βόλο θα αποτελείται από το εργοστάσιο της Νέας Ιωνίας Βόλου, το εργοστάσιο της Servisteel στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, τρία επιπλέον αυτοτελή βιομηχανικά συγκροτήματα, όπως έχουν ήδη ανακοινωθεί, ενώ με τη νέα μονάδα, διαμορφώνονται πλέον συνολικά έξι ανεξάρτητα εργοστάσια, ικανά να εξυπηρετούν έξι διαφορετικά αμυντικά προγράμματα ταυτόχρονα. Ήδη ο προϋπολογισμός της M Technologies του αμυντικού βραχίονα της Μεταλλουργίας της Metlen, όπου και υπάγεται το αμυντικό Hub του Βόλου, προβλέπει διπλασιασμό κύκλου εργασιών και λειτουργικής κερδοφορίας το 2026 έναντι του 2025, ενώ μεγάλο μέρος των αναγκαίων επενδύσεων έχει ήδη ξεκινήσει.
