ΑΔΜΗΕ: Τι συζητά η κυβέρνηση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1 δισ.
Ανοιχτά τα σενάρια για επενδυτές και όρους - Στο τραπέζι αμερικανικά κεφάλαια, αμετάβλητο το υφιστάμενο μετοχικό status με τους Κινέζους
Σε φάση εντατικής προετοιμασίας βρίσκεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον ΑΔΜΗΕ, με την απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ να θεωρείται ειλημμένη, χωρίς ωστόσο η κυβέρνηση, σε αυτή τη φάση, να ανοίγει τα χαρτιά της ως προς τους τελικούς όρους και το χρονοδιάγραμμα.
Σε αυτό το πλαίσιο, κυβερνητικοί παράγοντες περιγράφουν το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου κινείται η διαδικασία, επιβεβαιώνοντας ότι το βάρος μετατοπίζεται πλέον στη δομή της συναλλαγής και στη σύνθεση των επενδυτών που θα συμμετάσχουν, αν δηλαδή η αύξηση θα γίνει παρουσία νέων μετοχών ή με κάλυψη των υφιστάμενων.
Κυβερνητικοί κύκλοι σημειώνουν ότι η σχεδιαζόμενη κεφαλαιακή επάρκεια του διαχειριστή πρέπει να γίνει με γνώμονα τη σωστή αποτίμηση και το συνολικό κόστος χρηματοδότησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η συμμετοχή του Δημοσίου γίνεται με όρους, που προστατεύουν την αξία του.
Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζεται ότι η επιλογή συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων στην αύξηση συνεπάγεται και παραχώρηση μέρους του μελλοντικού «upside». Της δυνητικής δηλαδή υπεραξίας που μπορεί να δημιουργηθεί σε βάθος χρόνου από την αύξηση της αξίας της εταιρείας, την ενίσχυση της κερδοφορίας και τα μελλοντικά μερίσματα. Πρόκειται για συνειδητή επιλογή, καθώς το Δημόσιο δέχεται να μοιραστεί μέρος του μελλοντικού οφέλους, προκειμένου να εξασφαλίσει άμεσα κεφάλαια, να μειώσει το χρηματοδοτικό βάρος και να επιταχύνει την υλοποίηση κρίσιμων ενεργειακών επενδύσεων.
