S&P: Έρχεται μεγάλη έλλειψη χαλκού εξαιτίας αμυντικών δαπανών και ΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
S&P Χαλκός

Η S&P Global εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση χαλκού θα αυξηθεί κατά 50% από τα σημερινά επίπεδα, φτάνοντας τους 42 εκατ. μετρικούς τόνους έως το 2040

Φίλιππος Πέτρου
Η παγκόσμια έλλειψη χαλκού αναμένεται να ενταθεί λόγω AI και αμυντικών δαπανών, σύμφωνα με την S&P.

Όπως αναφέρει νέα μελέτη της S&P Global, η παγκόσμια κούρσα για την τεχνητή νοημοσύνη και η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών αναμένεται να επιδεινώσουν σημαντικά το ήδη προβλεπόμενο έλλειμμα χαλκού, καθώς οι παραγωγοί δυσκολεύονται να αυξήσουν την προσφορά.

Η αύξηση της ζήτησης επιταχύνεται τη στιγμή που η προσφορά από τα ορυχεία προσκρούει σε δομικούς περιορισμούς, ενισχύοντας τον κίνδυνο ο χαλκός να εξελιχθεί σε «ανασχετικό παράγοντα» για την οικονομική ανάπτυξη και την τεχνολογική πρόοδο, επισημαίνει η S&P Global σε έκθεσή της που δημοσιεύθηκε σήμερα Πέμπτη και υποστηρίζεται από τον μεταλλευτικό κλάδο.

Οι τιμές του χαλκού έχουν εκτιναχθεί σε ιστορικά υψηλά, ξεπερνώντας τα 13.000 δολάρια ανά μετρικό τόνο στο Λονδίνο, λόγω σειράς διακοπών στην παραγωγή ορυχείων και κινήσεων εμπόρων που σπεύδουν να αποθεματοποιήσουν το μέταλλο στις ΗΠΑ ενόψει πιθανών δασμών από κυβέρνηση Τραμπ.

