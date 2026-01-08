S&P: Έρχεται μεγάλη έλλειψη χαλκού εξαιτίας αμυντικών δαπανών και ΑΙ
S&P: Έρχεται μεγάλη έλλειψη χαλκού εξαιτίας αμυντικών δαπανών και ΑΙ
Η S&P Global εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση χαλκού θα αυξηθεί κατά 50% από τα σημερινά επίπεδα, φτάνοντας τους 42 εκατ. μετρικούς τόνους έως το 2040
Η παγκόσμια έλλειψη χαλκού αναμένεται να ενταθεί λόγω AI και αμυντικών δαπανών, σύμφωνα με την S&P.
Όπως αναφέρει νέα μελέτη της S&P Global, η παγκόσμια κούρσα για την τεχνητή νοημοσύνη και η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών αναμένεται να επιδεινώσουν σημαντικά το ήδη προβλεπόμενο έλλειμμα χαλκού, καθώς οι παραγωγοί δυσκολεύονται να αυξήσουν την προσφορά.
Η αύξηση της ζήτησης επιταχύνεται τη στιγμή που η προσφορά από τα ορυχεία προσκρούει σε δομικούς περιορισμούς, ενισχύοντας τον κίνδυνο ο χαλκός να εξελιχθεί σε «ανασχετικό παράγοντα» για την οικονομική ανάπτυξη και την τεχνολογική πρόοδο, επισημαίνει η S&P Global σε έκθεσή της που δημοσιεύθηκε σήμερα Πέμπτη και υποστηρίζεται από τον μεταλλευτικό κλάδο.
Οι τιμές του χαλκού έχουν εκτιναχθεί σε ιστορικά υψηλά, ξεπερνώντας τα 13.000 δολάρια ανά μετρικό τόνο στο Λονδίνο, λόγω σειράς διακοπών στην παραγωγή ορυχείων και κινήσεων εμπόρων που σπεύδουν να αποθεματοποιήσουν το μέταλλο στις ΗΠΑ ενόψει πιθανών δασμών από κυβέρνηση Τραμπ.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Όπως αναφέρει νέα μελέτη της S&P Global, η παγκόσμια κούρσα για την τεχνητή νοημοσύνη και η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών αναμένεται να επιδεινώσουν σημαντικά το ήδη προβλεπόμενο έλλειμμα χαλκού, καθώς οι παραγωγοί δυσκολεύονται να αυξήσουν την προσφορά.
Η αύξηση της ζήτησης επιταχύνεται τη στιγμή που η προσφορά από τα ορυχεία προσκρούει σε δομικούς περιορισμούς, ενισχύοντας τον κίνδυνο ο χαλκός να εξελιχθεί σε «ανασχετικό παράγοντα» για την οικονομική ανάπτυξη και την τεχνολογική πρόοδο, επισημαίνει η S&P Global σε έκθεσή της που δημοσιεύθηκε σήμερα Πέμπτη και υποστηρίζεται από τον μεταλλευτικό κλάδο.
Οι τιμές του χαλκού έχουν εκτιναχθεί σε ιστορικά υψηλά, ξεπερνώντας τα 13.000 δολάρια ανά μετρικό τόνο στο Λονδίνο, λόγω σειράς διακοπών στην παραγωγή ορυχείων και κινήσεων εμπόρων που σπεύδουν να αποθεματοποιήσουν το μέταλλο στις ΗΠΑ ενόψει πιθανών δασμών από κυβέρνηση Τραμπ.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα