«Σούνιον»: Στα αζήτητα το δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε από τους Χούθι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σούνιον»: Στα αζήτητα το δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε από τους Χούθι

Το πλοίο που ανήκε στην Delta Tankers του εφοπλιστή Δ. Διαμαντίδη και έχει μετονομαστεί σε «Deckasis» βγήκε σήμερα σε πλειστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς 2,39 εκατ. ευρώ, αλλά δεν προσέλκυσε ενδιαφέρον

«Σούνιον»: Στα αζήτητα το δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε από τους Χούθι
Στα αζήτητα έμεινε το κατεστραμμένο ουσιαστικά δεξαμενόπλοιο «Σούνιον» που, όπως αποκάλυψε το newmoney, βγήκε σήμερα σε πλειστηριασμό. Η εξέλιξη δεν προκαλεί έκπληξη καθώς με βάση την έκθεση εκτίμησης, η αξία του πλοίου και η τιμή πρώτης προσφοράς ήταν στα 2.386.169,43 ευρώ, όταν το συνολικό κόστος απαιτούμενων εργασιών και υπηρεσιών ώστε το πλοίο να παραδοθεί στα διαλυτήρια της Τουρκίας φτάνει τα 3.680.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, δεν κάνει ούτε για σκράπ…

Το δεξαμενόπλοιο που τότε ονομαζόταν «Σούνιον» και στη συνέχεια «Deckasis», χτυπήθηκε από τους Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοιχτά της Υεμένης, το πρωί της Τετάρτης 21 Αυγούστου 2024. Είχε 25μελές πλήρωμα, -όλοι αλλοδαποί-, και από την επίθεση δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Μετά το χτύπημα που σημειώθηκε 77 ναυτικά μίλια δυτικά της Χοντέιντα της Υεμένης, έμεινε ακυβέρνητο.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης