«Σούνιον»: Στα αζήτητα το δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε από τους Χούθι

Το πλοίο που ανήκε στην Delta Tankers του εφοπλιστή Δ. Διαμαντίδη και έχει μετονομαστεί σε «Deckasis» βγήκε σήμερα σε πλειστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς 2,39 εκατ. ευρώ, αλλά δεν προσέλκυσε ενδιαφέρον