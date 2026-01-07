«Σούνιον»: Στα αζήτητα το δεξαμενόπλοιο που χτυπήθηκε από τους Χούθι
Το πλοίο που ανήκε στην Delta Tankers του εφοπλιστή Δ. Διαμαντίδη και έχει μετονομαστεί σε «Deckasis» βγήκε σήμερα σε πλειστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς 2,39 εκατ. ευρώ, αλλά δεν προσέλκυσε ενδιαφέρον
Στα αζήτητα έμεινε το κατεστραμμένο ουσιαστικά δεξαμενόπλοιο «Σούνιον» που, όπως αποκάλυψε το newmoney, βγήκε σήμερα σε πλειστηριασμό. Η εξέλιξη δεν προκαλεί έκπληξη καθώς με βάση την έκθεση εκτίμησης, η αξία του πλοίου και η τιμή πρώτης προσφοράς ήταν στα 2.386.169,43 ευρώ, όταν το συνολικό κόστος απαιτούμενων εργασιών και υπηρεσιών ώστε το πλοίο να παραδοθεί στα διαλυτήρια της Τουρκίας φτάνει τα 3.680.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, δεν κάνει ούτε για σκράπ…
Το δεξαμενόπλοιο που τότε ονομαζόταν «Σούνιον» και στη συνέχεια «Deckasis», χτυπήθηκε από τους Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοιχτά της Υεμένης, το πρωί της Τετάρτης 21 Αυγούστου 2024. Είχε 25μελές πλήρωμα, -όλοι αλλοδαποί-, και από την επίθεση δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Μετά το χτύπημα που σημειώθηκε 77 ναυτικά μίλια δυτικά της Χοντέιντα της Υεμένης, έμεινε ακυβέρνητο.
