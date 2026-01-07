Ελεύθεροι επαγγελματίες: Υψηλότερος ο ελάχιστος φόρος – Οι αλλαγές στα τεκμήρια
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Υψηλότερος ο ελάχιστος φόρος – Οι αλλαγές στα τεκμήρια
Τι ισχύει για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκι»
Το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες αυξάνεται για το 2025 στα 12.320 ευρώ, από 11.620 ευρώ που ίσχυε για τα εισοδήματα του 2024, λόγω της σύνδεσης του τεκμαρτού εισοδήματος με τον κατώτατο μισθό. Η μεταβολή αυτή συνεπάγεται αύξηση φόρου κατά περίπου 154 ευρώ, με τον ελάχιστο φόρο για επαγγελματίες με έξι έτη δραστηριότητας να διαμορφώνεται πλέον στα 1.410 ευρώ. Τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων δείχνουν ότι μεγάλο μέρος του κλάδου δηλώνει πολύ χαμηλά πραγματικά εισοδήματα, με μέσο όρο μόλις 3.665 ευρώ ετησίως, γεγονός που οδηγεί σχεδόν το 50% των επαγγελματιών να φορολογείται βάσει τεκμηρίων, με τεκμαρτό εισόδημα που προσαυξάνεται σημαντικά.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, το τεκμαρτό ελάχιστο εισόδημα διαφοροποιείται ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης. Οι νέοι επαγγελματίες κάτω της τετραετίας εξαιρούνται από το σύστημα, ενώ στο τέταρτο και πέμπτο έτος εφαρμόζονται μειωμένα όρια τεκμαρτού εισοδήματος κατά 67% και 33% αντίστοιχα. Για επιχειρήσεις άνω των έξι ετών προβλέπονται προσαυξήσεις 10%, 20% και 30% μετά τα επτά, δέκα και δώδεκα έτη δραστηριότητας, αυξάνοντας αντίστοιχα τόσο το ελάχιστο εισόδημα όσο και τον οφειλόμενο φόρο.
Την ίδια στιγμή, προβλέπονται εξαιρέσεις για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκι», οι οποίοι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να φορολογούνται ως μισθωτοί και να επωφελούνται από το αφορολόγητο. Μεταξύ των όρων περιλαμβάνονται η παροχή υπηρεσιών έως τρεις εργοδότες (ή ένας κύριος εργοδότης με τουλάχιστον 75% εισοδήματος), η δήλωση έδρας στην κατοικία, η μη απασχόληση σε άλλη μισθωτή εργασία και η περιορισμένη περιστασιακή απασχόληση. Επιπλέον, η ρύθμιση αφορά κυρίως επαγγελματίες επιστημονικής ή συμβουλευτικής φύσης, όπως γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς και λοιπές ειδικότητες που χαρακτηρίζονται ως «ελευθέρια επαγγέλματα».
Συνολικά, το νέο πλαίσιο ενισχύει την τεκμαρτή φορολόγηση ως μηχανισμό περιορισμού της φοροδιαφυγής, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει τη φορολογική επιβάρυνση για σημαντικό αριθμό ελεύθερων επαγγελματιών, ιδιαίτερα όσων παρουσιάζουν χαμηλά δηλωθέντα εισοδήματα.
Πηγή: newmoney.gr
