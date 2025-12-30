Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στις 26/2 οι δεσμευτικές προσφορές – O ρόλος των τραπεζών και των servicers

Ο νέος Φορέας αποτελεί κρίσιμο κρίκο για την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου της πτωχευτικής διαδικασίας, ενισχύοντας περαιτέρω την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών - Τι προβλέπει η προκήρυξη - Ποιοι συμμετέχουν στη διαδικασία