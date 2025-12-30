Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στις 26/2 οι δεσμευτικές προσφορές – O ρόλος των τραπεζών και των servicers
Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στις 26/2 οι δεσμευτικές προσφορές – O ρόλος των τραπεζών και των servicers
Ο νέος Φορέας αποτελεί κρίσιμο κρίκο για την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου της πτωχευτικής διαδικασίας, ενισχύοντας περαιτέρω την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών - Τι προβλέπει η προκήρυξη - Ποιοι συμμετέχουν στη διαδικασία
Γεγονός αποτελεί πλέον η προκήρυξη με την οποία καλούνται οι υποψήφιοι επενδυτές να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, όπως ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26η Φεβρουαρίου 2026, με τη δυνατότητα μεταβολής της, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την αναθέτουσα αρχή.
Παράλληλα, οι συστημικές τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να επενδύσουν στο μετοχικό κεφάλαιο του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων ποσό έως 100 εκατ. ευρώ, ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ τους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26η Φεβρουαρίου 2026, με τη δυνατότητα μεταβολής της, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την αναθέτουσα αρχή.
Τι προβλέπει η προκήρυξηΣύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, το έργο δεν χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η χρηματοδότησή του θα διασφαλιστεί από τον παραχωρησιούχο, ο οποίος οφείλει να διαθέτει την αναγκαία χρηματοδοτική επάρκεια για την πλήρη και προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από την άσκηση της παραχωρούμενης δραστηριότητας. Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει τη Δεσμευτική Επένδυση, καθώς και ενδεχόμενη χρηματοδότηση από τρίτα μέρη, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης.
Παράλληλα, οι συστημικές τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να επενδύσουν στο μετοχικό κεφάλαιο του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων ποσό έως 100 εκατ. ευρώ, ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ τους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα