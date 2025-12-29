ΥΠΕΘΟ: Στην τελική ευθεία ο νέος φορέας προστασίας της κύριας κατοικίας, δημοσιεύτηκε η προκήρυξη

Τι αναφέρει η προκήρυξη για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων - Οι υποψήφιοι επενδυτές καλούνται υποβάλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους - Ποιοι είναι οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία