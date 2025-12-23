Ασταμάτητη άνοδος για τον χαλκό, ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 12.000 δολάρια
Ασταμάτητη άνοδος για τον χαλκό, ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 12.000 δολάρια
Σημειώνει τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 2009 - Παραμένει κορυφαία επιλογή μεταξύ των βιομηχανικών μετάλλων
Ο χαλκός κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 12.000 δολάρια ανά τόνο, καθώς οι σοβαρές διακοπές στην παραγωγή των ορυχείων και οι στρεβλώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο που συνδέονται με την ατζέντα των δασμών Τραμπ οδηγούν το κρίσιμο βιομηχανικό μέταλλο στη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 2009.
Οι τιμές στο London Metal Exchange ενισχύθηκαν έως και 1%, φτάνοντας τα 12.044 δολάρια ανά τόνο, επεκτείνοντας ένα ράλι που έχει ανεβάσει τον χαλκό πάνω από 30% από την αρχή του έτους. Καταλυτικό ρόλο διαδραματίζει το ενδεχόμενο επιβολής αμερικανικών δασμών στο μέταλλο, εξέλιξη που έχει πυροδοτήσει εκρηκτική αύξηση των εισαγωγών στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Bloomberg, το αποτέλεσμα είναι ένας άτυπος «πόλεμος προσφορών», καθώς βιομηχανίες εκτός ΗΠΑ προσπαθούν να διατηρήσουν πρόσβαση σε περιορισμένες ποσότητες.
Η ανατροπή στις εμπορικές ροές είναι τόσο έντονη, ώστε οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά παρά την ταχεία επιδείνωση της ζήτησης στην Κίνα, η οποία απορροφά περίπου το 50% της παγκόσμιας κατανάλωσης χαλκού.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι τιμές στο London Metal Exchange ενισχύθηκαν έως και 1%, φτάνοντας τα 12.044 δολάρια ανά τόνο, επεκτείνοντας ένα ράλι που έχει ανεβάσει τον χαλκό πάνω από 30% από την αρχή του έτους. Καταλυτικό ρόλο διαδραματίζει το ενδεχόμενο επιβολής αμερικανικών δασμών στο μέταλλο, εξέλιξη που έχει πυροδοτήσει εκρηκτική αύξηση των εισαγωγών στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Bloomberg, το αποτέλεσμα είναι ένας άτυπος «πόλεμος προσφορών», καθώς βιομηχανίες εκτός ΗΠΑ προσπαθούν να διατηρήσουν πρόσβαση σε περιορισμένες ποσότητες.
Η ανατροπή στις εμπορικές ροές είναι τόσο έντονη, ώστε οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά παρά την ταχεία επιδείνωση της ζήτησης στην Κίνα, η οποία απορροφά περίπου το 50% της παγκόσμιας κατανάλωσης χαλκού.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα