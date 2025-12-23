Ελληνικός τουρισμός: Οι παράγοντες που φέρνουν συνεχή ρεκόρ και οι αναδυόμενοι ανταγωνιστές

Η αύξηση των διεθνών αφίξεων στην Ελλάδα κατά περίπου 13 εκατ. την τελευταία δεκαετία δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα - Ποιοι είναι οι κύριοι ανταγωνιστές σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΤΕ