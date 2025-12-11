Πριν (και αφού) νοικιάσετε σπίτι: Τα 10 βήματα που σώζουν τους ιδιοκτήτες

1. ΜΗ λάβετε ποτέ προκαταβολή πριν υπάρξει γραπτό μισθωτήριο.

Είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Χωρίς έγγραφο μπορείτε να βρεθείτε αντιμέτωποι με διεκδικήσεις, ενώ ο ενοικιαστής μπορεί να αρνηθεί την εγκατάσταση χωρίς καμία υποχρέωση.

2. ΜΗ νοικιάζετε σε άτομα που αποφεύγουν να δώσουν πλήρη στοιχεία.

Τα ελλιπή στοιχεία είναι κόκκινη σημαία. Πολλές υποθέσεις «ενοικιαστών φαντασμάτων» ξεκίνησαν από κάποιον που δεν έδινε ΑΦΜ ή έδινε στοιχεία… τρίτου προσώπου.

3. ΜΗ νοικιάζετε σε αλλοδαπό χωρίς έλεγχο άδειας παραμονής.

Το μισθωτήριο πρέπει να αναγράφει την ισχύουσα άδεια παραμονής. Αν λήξει και δεν ανανεωθεί, ο ιδιοκτήτης μπορεί να μπλέξει με διαδικασίες που δεν του αναλογούν.

4. ΜΗ δώσετε ποτέ κλειδιά χωρίς σύμβαση ρεύματος.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, ιδιοκτήτες βρίσκονται υπόλογοι για ρευματοκλοπές που έγιναν από… τον ενοικιαστή, επειδή παρέδωσαν κλειδιά ενώ η παροχή ήταν σε δικό τους όνομα.

5. ΜΗ παραδίδετε ποτέ ακίνητο με ενεργές παροχές στο όνομα του ιδιοκτήτη.

Ρεύμα, φυσικό αέριο, τηλέφωνο — όλα πρέπει να περάσουν στον ενοικιαστή. Διαφορετικά, κάθε οφειλή ή παράβαση επιστρέφει σε εσάς.

Πέρα από τις “5 + 5” οδηγίες: Οδηγός για μακροχρόνιες σχέσεις ιδιοκτήτη–ενοικιαστή!

Εκτός από τις «5 + 5 χρυσές οδηγίες», η ΠΟΜΙΔΑ παραθέτει και ένα πλαίσιο κανόνων που πρέπει να εφαρμόζουν οι ιδιοκτήτες σε κάθε μίσθωση. Το πρώτο και θεμελιώδες τμήμα αφορά την καταλληλότητα και την ασφάλεια του μισθίου.Μισθωτήριο: Πάντα γραπτό ιδιωτικό συμφωνητικό, με πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη και ενοικιαστή, ΑΦΜ, χρήση ακινήτου, διάρκεια και ακριβές μίσθωμα. Η ηλεκτρονική δήλωση στην ΑΑΔΕ δεν είναι μισθωτήριο, είναι μόνο πληροφοριακή. Για σοβαρές μισθώσεις, το κείμενο το συντάσσει δικηγόρος του ιδιοκτήτη, όχι ο μισθωτής.Οι μισθώσεις κατοικιών και οι νέες επαγγελματικές έχουν ελάχιστη τριετία, ακόμη κι αν γράφεται λιγότερο. Η χρήση πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα (κύρια κατοικία, γραφείο, κατάστημα κλπ.) και, ειδικά για υγειονομικού ενδιαφέροντος, να ελέγχονται άδειες και πολεοδομικά.Συμφωνείται ελεύθερα, αλλά πάντα γράφουμε στο συμβόλαιο το πραγματικό ποσό, ποτέ «σπασμένο». Στις επαγγελματικές επιβάλλεται και το ψηφιακό τέλος 3,6%. Καλύτερα λίγο χαμηλότερο ρεαλιστικό μίσθωμα με καλό ενοικιαστή, παρά «φουσκωμένο» ποσό που θα καταλήξει σε άδειο ακίνητο.Ο εκμισθωτής υποβάλλει τη δήλωση μίσθωσης στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη και κρατά την απόδειξη. Η λύση της μίσθωσης δηλώνεται ηλεκτρονικά μόνο αφού πάρει πίσω τα κλειδιά.Το ακίνητο πρέπει να είναι ασφαλισμένο από την πρώτη μέρα, τουλάχιστον για φωτιά, πλημμύρα και σεισμό. Προστατεύει την περιουσία και δίνει έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ της κατοικίας.Πριν πάτε σε εξώδικα και δικαστήρια, εξαντλείς τη συνεννόηση. Η μίσθωση είναι διαρκής σχέση, ειδικά στην κατοικία. Όσο πιο καθαρή η επικοινωνία από την αρχή, τόσο μικρότερη η πιθανότητα σύγκρουσης.Ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει επαφή με τον διαχειριστή και να ενημερώνεται αν ο ενοικιαστής αφήνει υπόλοιπα. Νομικά, στο τέλος, ο συνιδιοκτήτης κινδυνεύει να πληρώσει τα χρέη του μισθωτή προς την πολυκατοικία.Πάντα το ρεύμα στο όνομα του ενοικιαστή πριν δοθούν κλειδιά. Αν η παροχή είναι κομμένη, πρώτα νέα σύμβαση προμήθειας από τον μισθωτή και μετά παράδοση χρήσης. Διαφορετικά, ο ιδιοκτήτης μπορεί να μπλέξει ακόμη και σε υπόθεση ρευματοκλοπής.Η παροχή νερού μένει στο όνομα του ιδιοκτήτη, γι’ αυτό πρέπει να ελέγχει συστηματικά τους λογαριασμούς. Στο μισθωτήριο γράφονται αριθμός παροχής και μετρητή, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί αν πληρώνονται οι λογαριασμοί.Η σύμβαση πρέπει να είναι πάντα στο όνομα του ενοικιαστή. Ο ιδιοκτήτης κρατά τον κωδικό πελάτη στο συμβόλαιο, ώστε να μπορεί να ενημερώνεται για τυχόν οφειλές.