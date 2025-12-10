Λιμάνι Ελευσίνας: Στο α’ τρίμηνο ο διαγωνισμός για το νέο ιδιωτικό λιμάνι–bypass του Πειραιά
Ανοίγει το «παιχνίδι» της υποπαραχώρησης στη Βλύχα από το Υπερταμείο, με διπλή διαγωνιστική φάση, ρήτρες γειτνιαζουσών εκτάσεων, έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον και στόχο τη δημιουργία εμπορικού και ενεργειακού κόμβου
Ανοίγει το «παιχνίδι» της δημιουργίας νέου ιδιωτικού λιμένα στην Ελευσίνα που θα λειτουργεί ως «bypass» του Πειραιά και θα συνδεθεί με το εμπορευματικό κέντρο του Θριασίου.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του newmoney το Υπερταμείο, στο οποίο υπάγεται ο Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας, θα προχωρήσει εντός του α’ τριμήνου διαγωνιστική διαδικασία για την υποπαραχώρηση τμημάτων του Οργανισμού, με κεντρικό άξονα την χερσαία έκταση στη θέση Βλύχα. Μάλιστα, καθότι η συγκεκριμένη έκταση είναι σχετικά μικρή για τη δημιουργία ενός εμπορικού και ενεργειακού hub, προκειμένου να εξυπηρετήσει έναν σχεδιασμό συνεργασίας με την αμερικανική πλευρά, στο διαγωνισμό θα μπει ως ρήτρα οι επενδυτές να κατέχουν και εκτάσεις που γειτνιάζουν.
Κάτι βέβαια που από τη μία επιβεβαιώνει το σενάριο των ναυπηγείων Ελευσίνας της ONEX με βάση τις ζυμώσεις που προηγήθηκαν και της νομοθετικής ρύθμισης που τους άλλαζε τον σκοπό λειτουργίας μετά την εξυγίανση, από την άλλη διευρύνει τους δυνητικά ενδιαφερόμενους με δεδομένο πως και άλλοι μεγάλοι «παίκτες» έχουν διαθέσιμες χερσαίες εκτάσεις στην περιοχή, όπως π.χ. η μεγάλη έκταση που είχε αγοράσει τη δεκαετία του ‘70 ο Γιάννης Λάτσης για τα διυλιστήρια της παλιάς Πετρόλα, νυν Helleniq Energy.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό ο διαγωνισμός θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, απ’ την οποία και θα γίνει η προεπιλογή των επενδυτών θα ξεκινήσει εντός του α’ τριμήνου του 2026 με προοπτική ως τον Ιούνιο να έχει ολοκληρωθεί. Έπειτα θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση με τις δεσμευτικές προσφορές που θα οδηγήσουν και στην κατάληξη και θα ενεργοποιήσουν το σχέδιο δημιουργίας του νέου εμπορικού «πόλου».
Το θέμα, που συγκεντρώνει αυξημένο αμερικανικό ενδιαφέρον, συζητήθηκε χθες κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ ενώ στις ΗΠΑ βρίσκεται και ο υπ. Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, με πρωτοβουλία του οποίου είχε προηγηθεί η νομοθετική ρύθμιση για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας.
Πηγή: newmoney.gr
