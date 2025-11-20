Γεωπολιτικό πόκερ για τα λιμάνια: Το σχέδιο των Αμερικανών, η αντίδραση του Πεκίνου και η εκδήλωση του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου
Γεωπολιτικό πόκερ για τα λιμάνια: Το σχέδιο των Αμερικανών, η αντίδραση του Πεκίνου και η εκδήλωση του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου
Οι ΗΠΑ έδειξαν με τις τοποθετήσεις της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ότι δεν θέλουν να επιτρέψουν η Ελλάδα να μένει στη σφαίρα της κινεζικής επιρροής - Ενόχληση του Πεκίνου από τις εξελίξεις
Για πολλά χρόνια η μονοκρατορία της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά ήταν αδιαμφισβήτητη και οι Αμερικανοί έμοιαζαν να έχουν στρέψει αλλού το ενδιαφέρον τους. Η στρατηγική τους προσήλωση στα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας ήταν δεδομένη, ενώ ο Πειραιάς δεν ήταν «ακληρά» στα ραντάρ τους. Μέχρι την άφιξη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα και την πλήρη ανάπτυξη του νέου αμερικανικού σχεδιασμού, ώστε να καταστεί η Ελλάδα ενεργειακός και διαμετακομιστικός κόμβος, αλλά με αμερικανική σφραγίδα.
Η κυρία Γκιλφόιλ κατέστησε τις προθέσεις της σαφείς ως προς τα λιμάνια και βρήκε ευήκοα ώτα σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Διόλου τυχαία και στη λογική του πολλαπλασιασμού των «στρατηγικών» σημείων της χώρας, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος συμφώνησε - πάντα σε συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου - ώστε να εισάγει τροπολογία που θα επιτρέπει στην εταιρία ONEX που κατέχει τα Ναυπηγεία Ελευσίνας να επεκταθεί και να δημιουργήσει ένα νέο διαμετακομιστικό hub με άξονα το λιμάνι της περιοχής. Ένα project που θα χρηματοδοτηθεί από το αμερικανικό κρατικό επενδυτικό fund DFC, το οποίο έχει κάνει δυναμική είσοδο στην περιοχή μας.
Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος έχει ήδη αναπτύξει συστηματική επαφή με την κυρία Γκιλφόιλ. «Οι λιμενικές υποδομές, η ποντοπόρος ναυτιλία και η ενέργεια δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο ασφάλειας στην περιοχή, που θα συνοδεύεται όμως και από την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης για τη χώρα μας», δήλωσε (Καθημερινή της Κυριακής), προσθέτοντας ότι η ελληνοαμερικανική συνεργασία επεκτείνεται πλέον στο σκέλος των λιμένων.
Ο αμερικανικός σχεδιασμός είναι εμφανής. Με δεδομένο ότι οι ΗΠΑ θέλουν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως βασική πύλη εισόδου για το LNG στην Ευρώπη, δεν θέλουν να επιτρέψουν η χώρα να μένει στη σφαίρα της κινεζικής επιρροής. Συνεπώς, επειδή δεν αποσκοπούν στην εκδίωξη της COSCO - κάτι που δεν είναι επιθυμητό ούτε για την κυβέρνηση - επενδύουν στη διαμόρφωση εναλλακτικής πύλης. Η σύνδεση της Ελευσίνας με το Θριάσιο και το μεγάλο κέντρο logistics εκεί είναι επίσης δεδομένη.
«Η νέα Αμερικανίδα Πρέσβειρα στην Ελλάδα, κατά τη συνέντευξή της, εξαπέλυσε αβάσιμες επιθέσεις κατά της επένδυσης και λειτουργίας του Λιμανιού του Πειραιά από κινεζικές επιχειρήσεις. Αυτό συνιστά κακόβουλη συκοφάντηση της φυσιολογικής σινοελληνικής εμπορικής συνεργασίας και σοβαρή παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδας. Οι σχετικές δηλώσεις, διαποτισμένες με ψυχροπολεμική νοοτροπία και λογική ηγεμονισμού, αντιβαίνουν στη θεμελιώδη επαγγελματική δεοντολογία ενός διπλωμάτη και αποκαλύπτουν πλήρως τη δόλια πρόθεση των ΗΠΑ να εξυπηρετήσουν τα δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα, εκμεταλλευόμενες το λιμάνι του Πειραιά αλλά και ακόμη την Ελλάδα. Η Κίνα εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και την κατηγορηματική της αντίθεση», ανέφερε χθες η εκπρόσωπος Τύπου της Κινεζικής πρεσβείας.
Μάλιστα, οι Κινέζοι συνεχίζουν, επισημαίνοντας ότι «το Λιμάνι του Πειραιά ανήκει για πάντα στον ελληνικό λαό· δεν είναι εργαλείο για την υπονόμευση της περιφερειακής ευημερίας και σταθερότητας, και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πέσει θύμα της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης».
Αντιθέτως, εκτός από Κινέζους αξιωματούχους, παρών θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, επί των ημερών του οποίου οι Κινέζοι της COSCO ήρθαν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του, στον χαιρετισμό του ο κ. Καραμανλής θα αναφερθεί στις ελληνοκινεζικές σχέσεις που προχώρησαν σημαντικά επί των ημερών του και θα επισημάνει ότι η πολλαπλασιαστική αξία της επένδυσης στο λιμάνι αποδεικνύεται από το σημερινό αυξημένο ενδιαφέρον για την περιοχή. Παρόντες βεβαίως θα είναι και σημαντικοί παίκτες του επιχειρείν και της ναυτιλίας, ενώ μεταξύ αυτών που θα βραβευτούν είναι και ο γνωστός εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου.
Οι Κινέζοι σηκώνουν το γάντιΣε αυτό το περιβάλλον, οι μάλλον ήπιοι Κινέζοι που επιλέγουν να πορεύονται ως soft power στην περιοχή αντέδρασαν με τρόπο μάλλον ασυνήθιστο για τα δικιά τους δεδομένα. Μετά τις απευθείας βολές της κυρίας Γκιλφόιλ ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, η κινεζική πρεσβεία στη χώρα μας εξέδωσε χθες μια σκληρή ανακοίνωση που καταδεικνύει την ενόχληση του Πεκίνου από τις εξελίξεις.
«Η νέα Αμερικανίδα Πρέσβειρα στην Ελλάδα, κατά τη συνέντευξή της, εξαπέλυσε αβάσιμες επιθέσεις κατά της επένδυσης και λειτουργίας του Λιμανιού του Πειραιά από κινεζικές επιχειρήσεις. Αυτό συνιστά κακόβουλη συκοφάντηση της φυσιολογικής σινοελληνικής εμπορικής συνεργασίας και σοβαρή παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδας. Οι σχετικές δηλώσεις, διαποτισμένες με ψυχροπολεμική νοοτροπία και λογική ηγεμονισμού, αντιβαίνουν στη θεμελιώδη επαγγελματική δεοντολογία ενός διπλωμάτη και αποκαλύπτουν πλήρως τη δόλια πρόθεση των ΗΠΑ να εξυπηρετήσουν τα δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα, εκμεταλλευόμενες το λιμάνι του Πειραιά αλλά και ακόμη την Ελλάδα. Η Κίνα εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και την κατηγορηματική της αντίθεση», ανέφερε χθες η εκπρόσωπος Τύπου της Κινεζικής πρεσβείας.
Εκπρόσωπος τύπου της Πρεσβείας της Κίνας στην Ελλάδα— Chinese Embassy in Greece (@Chinaemb_Hellas) November 19, 2025
Απαντά σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις εσφαλμένες δηλώσεις της νέας Αμερικανίδας Πρέσβειρας στην Ελλάδα για την Κίνα
Ερ.: Πρόσφατα, η νέα Αμερικανίδα Πρέσβειρα στην Ελλάδα, Γκίλφοϊλ, σε συνέντευξή της στα ΜΜΕ παρότρυνε…
Τα μηνύματα του ΕπιμελητηρίουΣε αυτό το περιβάλλον «ψυχρού πολέμου», με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή γενέθλια εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου στον "Ελληνικό Κόσμο". Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι μέχρι χθες το βράδυ επικρατούσε...δυσκολία στα κυβερνητικά κλιμάκια για να βρεθεί εκπρόσωπος για την εκδήλωση. Και με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, δεν προβλέπεται και χαιρετισμός από όποιον εκπροσωπήσει την κυβέρνηση.
