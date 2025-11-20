Κικίλιας για τα λιμάνια Πειραιά και Ελευσίνας: Οι συμφωνίες είναι αυτές που είναι για να τηρούνται από όλες τις πλευρές
Κικίλιας για τα λιμάνια Πειραιά και Ελευσίνας: Οι συμφωνίες είναι αυτές που είναι για να τηρούνται από όλες τις πλευρές
Ειδικά για το λιμάνι της Ελευσίνας ο υπουργός Ναυτιλίας είπε ότι «είναι μια στρατηγικής σημασία επένδυση»
Το μήνυμα ότι «οι συμφωνίες είναι αυτές που είναι για να τηρούνται από όλες τις πλευρές» έστειλε ο Βασίλης Κικίλιας με αφορμή την κόντρα ΗΠΑ-Κίνας για το λιμάνι του Πειραιά.
Ειδικά, δε, για το λιμάνι της Ελευσίνας ο υπουργός Ναυτιλίας είπε ότι «είναι μια στρατηγικής σημασία επένδυση. Η νομοθετική πρωτοβουλία από το υπουργείο Ανάπτυξης αφορά τη χρήση των εκτάσεων του ναυπηγείου για παρεμπίπτουσες λειτουργίες».
«Η πλήρης παραχώρηση είναι προϊόν διαγωνιστικής διαδικασίας ή συμφωνίας διακρατικής» πρόσθεσε ο κ. Κικίλιας μιλώντας στον ΣΚΑΪ.
Όπως εξήγησε ο υπουργός Ναυτιλίας «το 20% του παγκόσμιου ναυτικού στόλου είναι ελληνικών συμφερόντων. Για να μεταφερθεί το αμερικανικό LNG από τις ακτές των ΗΠΑ στην Ευρώπη μετά τις συμφωνίες που υπεγράφησαν απαιτείται ο ελληνικός στόλος. Όποιος ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς και τις υποδομές κυριαρχεί στον πλανήτη. Η Ελλάδα έχει κομβικές υποδομές για τη χρήση αυτή. Αυτός που θα έρθει και θα κάνει επενδύσεις θα έχει τη δυνατότητα να κυριαρχεί στο οικονομικό επίπεδο. Για εμάς σημαίνει θέσεις εργασίας, πλούτο και ανάπτυξη για τη χώρα, και μια βαριά βιομηχανία που έχει ανάγκη η χώρα»
«Χαιρόμαστε για τις επενδύσεις που γίνονται αλλά ο στόχος μας είναι να ευημερήσει η κοινωνία» κατέληξε ο Βασίλης Κικίλιας.
Ειδικά, δε, για το λιμάνι της Ελευσίνας ο υπουργός Ναυτιλίας είπε ότι «είναι μια στρατηγικής σημασία επένδυση. Η νομοθετική πρωτοβουλία από το υπουργείο Ανάπτυξης αφορά τη χρήση των εκτάσεων του ναυπηγείου για παρεμπίπτουσες λειτουργίες».
«Η πλήρης παραχώρηση είναι προϊόν διαγωνιστικής διαδικασίας ή συμφωνίας διακρατικής» πρόσθεσε ο κ. Κικίλιας μιλώντας στον ΣΚΑΪ.
Όπως εξήγησε ο υπουργός Ναυτιλίας «το 20% του παγκόσμιου ναυτικού στόλου είναι ελληνικών συμφερόντων. Για να μεταφερθεί το αμερικανικό LNG από τις ακτές των ΗΠΑ στην Ευρώπη μετά τις συμφωνίες που υπεγράφησαν απαιτείται ο ελληνικός στόλος. Όποιος ελέγχει τις θαλάσσιες οδούς και τις υποδομές κυριαρχεί στον πλανήτη. Η Ελλάδα έχει κομβικές υποδομές για τη χρήση αυτή. Αυτός που θα έρθει και θα κάνει επενδύσεις θα έχει τη δυνατότητα να κυριαρχεί στο οικονομικό επίπεδο. Για εμάς σημαίνει θέσεις εργασίας, πλούτο και ανάπτυξη για τη χώρα, και μια βαριά βιομηχανία που έχει ανάγκη η χώρα»
«Χαιρόμαστε για τις επενδύσεις που γίνονται αλλά ο στόχος μας είναι να ευημερήσει η κοινωνία» κατέληξε ο Βασίλης Κικίλιας.
Ειδήσεις σήμερα
Νέο παράνομο δίκτυο υδροδότησης στη Μάνδρα: Οικισμός έπαιρνε νερό με λάστιχο 1,5 χλμ. από δημοτική παροχή - Δείτε βίντεο
Διαμαντής Καραναστάσης: H παραίτηση, οι αποθεωτικές δηλώσεις και οι φήμες για χωρισμό από την Κωνσταντοπούλου
Ο Τραμπ ξενάγησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο: Η επίσκεψη που δίχασε τους θαυμαστές του, δείτε φωτογραφίες
Νέο παράνομο δίκτυο υδροδότησης στη Μάνδρα: Οικισμός έπαιρνε νερό με λάστιχο 1,5 χλμ. από δημοτική παροχή - Δείτε βίντεο
Διαμαντής Καραναστάσης: H παραίτηση, οι αποθεωτικές δηλώσεις και οι φήμες για χωρισμό από την Κωνσταντοπούλου
Ο Τραμπ ξενάγησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο: Η επίσκεψη που δίχασε τους θαυμαστές του, δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα