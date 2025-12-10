Σε τροχιά fast track ο διαγωνισμός για το λιμάνι της Ελευσίνας
Σε τροχιά fast track ο διαγωνισμός για το λιμάνι της Ελευσίνας
Ενισχύεται το σχέδιο για τη δημιουργία εναλλακτικού λιμένα απέναντι στον Πειραιά
Με ταχύτερους ρυθμούς προχωρά η διαδικασία για την προκήρυξη του διαγωνισμού που θα καθορίσει το μέλλον του λιμανιού της Ελευσίνας, με στόχο να δημοσιοποιηθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Η αναβάθμιση του λιμένα έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες βλέπουν στην περιοχή μια σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη ενός λιμενικού κόμβου που θα λειτουργήσει ως εναλλακτικό αντίβαρο στον Πειραιά, ο οποίος παραμένει υπό τον έλεγχο κινεζικών συμφερόντων.
Ο σχεδιασμός προβλέπει σημαντικές παρεμβάσεις στην υφιστάμενη λιμενική ζώνη, περιλαμβάνοντας και την περιοχή Βλύχα, όπου εδώ και χρόνια εξετάζεται η μετεγκατάσταση του κεντρικού λιμανιού της Ελευσίνας. Η αξιοποίηση της συγκεκριμένης έκτασης θεωρείται κρίσιμη για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και για τη δημιουργία ενός λιμένα ικανού να εξυπηρετήσει αυξημένες εμπορευματικές και βιομηχανικές ανάγκες.
Παράλληλα, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών που αφορούν την προστασία κρίσιμων στρατηγικών υποδομών, ο διαγωνισμός αναμένεται να περιλαμβάνει ρήτρες αποκλεισμού επενδυτών προερχόμενων από Ρωσία, Κίνα και Τουρκία. Η εγγύτητα με τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας καθιστά το έργο ιδιαίτερης γεωπολιτικής σημασίας, ενισχύοντας το ενδιαφέρον συμμαχικών επενδυτών και επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό χαρακτήρα του.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ο σχεδιασμός προβλέπει σημαντικές παρεμβάσεις στην υφιστάμενη λιμενική ζώνη, περιλαμβάνοντας και την περιοχή Βλύχα, όπου εδώ και χρόνια εξετάζεται η μετεγκατάσταση του κεντρικού λιμανιού της Ελευσίνας. Η αξιοποίηση της συγκεκριμένης έκτασης θεωρείται κρίσιμη για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και για τη δημιουργία ενός λιμένα ικανού να εξυπηρετήσει αυξημένες εμπορευματικές και βιομηχανικές ανάγκες.
Παράλληλα, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών που αφορούν την προστασία κρίσιμων στρατηγικών υποδομών, ο διαγωνισμός αναμένεται να περιλαμβάνει ρήτρες αποκλεισμού επενδυτών προερχόμενων από Ρωσία, Κίνα και Τουρκία. Η εγγύτητα με τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας καθιστά το έργο ιδιαίτερης γεωπολιτικής σημασίας, ενισχύοντας το ενδιαφέρον συμμαχικών επενδυτών και επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό χαρακτήρα του.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE