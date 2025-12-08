Greek Shipping Awards: Η Μαριέλενα Προκοπίου τιμήθηκε ως Προσωπικότητα της Νέας Γενιάς

Μια συγκινητική ομιλία για τις ρίζες, την ευθύνη και τη συνέχεια της ελληνικής ναυτιλίας από τη νεότερη εκπρόσωπο της οικογένειας Προκοπίου