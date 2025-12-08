Greek Shipping Awards: Η Μαριέλενα Προκοπίου τιμήθηκε ως Προσωπικότητα της Νέας Γενιάς
Greek Shipping Awards: Η Μαριέλενα Προκοπίου τιμήθηκε ως Προσωπικότητα της Νέας Γενιάς
Μια συγκινητική ομιλία για τις ρίζες, την ευθύνη και τη συνέχεια της ελληνικής ναυτιλίας από τη νεότερη εκπρόσωπο της οικογένειας Προκοπίου
Μια από τις πιο ανθρώπινες και αυθεντικές στιγμές της φετινής τελετής των Lloyd’s List Greek Shipping Awards ήταν η βράβευση της Μαριέλενας Προκοπίου με το βραβείο “Next Generation – Προσωπικότητα της Νέας Γενιάς”. Με μια ομιλία γεμάτη συναίσθημα, ευγνωμοσύνη και αίσθημα καθήκοντος, η νεαρή επιχειρηματίας της ναυτιλίας απέδειξε γιατί αποτελεί μια από τις πιο δυναμικές φωνές της νέας γενιάς.
«Το να βρίσκομαι εδώ απόψε είναι συγκινητικό» είπε αρχίζοντας ς, εξηγώντας ότι η διάκριση αυτή δεν αφορά μόνο την ίδια, αλλά όλους όσοι με αθόρυβη και σταθερή δουλειά έστρωσαν το μονοπάτι που την έφερε ως εδώ. Κεντρικό σημείο της ομιλίας της ήταν η οικογένειά της, οι γονείς της, Γιώργος Προκοπίου και Αλεξάνδρα Μαμαλίγκα, τους οποίους ευχαρίστησε δημόσια για το παράδειγμα, τις αρχές και τη δύναμη που της έδωσαν.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
«Το να βρίσκομαι εδώ απόψε είναι συγκινητικό» είπε αρχίζοντας ς, εξηγώντας ότι η διάκριση αυτή δεν αφορά μόνο την ίδια, αλλά όλους όσοι με αθόρυβη και σταθερή δουλειά έστρωσαν το μονοπάτι που την έφερε ως εδώ. Κεντρικό σημείο της ομιλίας της ήταν η οικογένειά της, οι γονείς της, Γιώργος Προκοπίου και Αλεξάνδρα Μαμαλίγκα, τους οποίους ευχαρίστησε δημόσια για το παράδειγμα, τις αρχές και τη δύναμη που της έδωσαν.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα