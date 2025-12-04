Αλά ιταλικά ο νέος μηχανισμός στήριξης της ενεργοβόρας βιομηχανίας, ένα βήμα πριν τις ανακοινώσεις το υπ. Περιβάλλοντος
Εκτός των μέτρων τα σούπερ μάρκετ - Μετά την επιστροφή Παπασταύρου από τις ΗΠΑ οι τελικές αποφάσεις
Ένα βήμα πριν τις επίσημες ανακοινώσεις για την διαμόρφωση του νέου μηχανισμού στήριξης της ενεργοβόρας βιομηχανίας, βρίσκεται το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχοντας ως βάση της ρύθμισης το ιταλικό μοντέλο που έχει προτείνει ο ΣΕΒ από τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Ωστόσο η παρέμβαση της κυβέρνησης για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας που καθίσταται ζήτημα επιτακτικής ανάγκης για τις επιχειρήσεις και εκτιμάται στο ύψος περίπου των 200 εκατ. ευρώ, θα ενσωματώνει και άλλες παραμέτρους όπως το εργαλείο της αντιστάθμισης που επιστρέφει στις ενεργοβόρες βιομηχανίες μέρος του επιπλέον κόστους ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο προκαλείται από το κόστος του άνθρακα.
Η ΕΕ επιτρέπει στα κράτη να διαθέτουν έως το 25% των εσόδων από τις δημοπρασίες CO2 για αυτό το σκοπό. Σήμερα το ποσοστό των εσόδων από τους ρύπους που διατίθενται για την αντιστάθμιση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας αντιστοιχεί στο 17%.
Όπως τόνιζαν χθες αρμόδιες πηγές του ΥΠΕΝ, η περίμετρος των επιχειρήσεων δεν μπορεί να είναι μεγάλη θέτοντας εκ των πραγμάτων εκτός τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το νέο σχήμα στήριξης της βιομηχανίας πρέπει να «πατάει» πάνω στο ιταλικό μοντέλο, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αυστηρότητα του ευρωπαϊκού πλαισίου αφήνει ελάχιστα περιθώρια αυτοσχεδιασμών.
Ακόμη και μικρές αλλαγές ή παρεκκλίσεις μπορούν να θεωρηθούν απόκλιση και να οδηγήσουν σε καθυστέρηση ή ακύρωση του μηχανισμού.
Η διαμόρφωση επομένως των κριτηρίων επιλεξιμότητας είναι ένα ευαίσθητο σημείο: η Ελλάδα δεν μπορεί να ανοίξει υπερβολικά την περίμετρο των δικαιούχων, καθώς η Κομισιόν θα απορρίψει επιχειρήματα που δεν ευθυγραμμίζονται με τον ορισμό των energy-intensive users.
«Μπούσουλας» το ιταλικό μοντέλο
