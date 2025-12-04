Όλα του Γιάννη δύσκολα: Η άκρως ελληνική βρισιά του Αντετοκούνμπο μετά τον νέο τραυματισμό του και οι δηλώσεις Ρίβερς για τα περί ανταλλαγής
Όλα του Γιάννη δύσκολα: Η άκρως ελληνική βρισιά του Αντετοκούνμπο μετά τον νέο τραυματισμό του και οι δηλώσεις Ρίβερς για τα περί ανταλλαγής

Η αντίδραση του Greek Freak όταν έπιασε το δεξί πόδι του μετά από μια ασίστ που έδωσε, ίσως είναι ενδεικτική της ψυχολογίας του

Όλα του Γιάννη δύσκολα: Η άκρως ελληνική βρισιά του Αντετοκούνμπο μετά τον νέο τραυματισμό του και οι δηλώσεις Ρίβερς για τα περί ανταλλαγής
Δεν του έφτανε του Γιάννη Αντετοκούνμπο ο θόρυβος που έχει δημιουργηθεί για το ενδεχόμενο ανταλλαγής του από τους Μιλγουόκι Μπακς, ήρθε και ένας νέος τραυματισμός στον αγώνα με τους Πίστονς για να «δέσει το γλυκό».

Η αντίδραση, μάλιστα, του Greek Freak όταν έπιασε το δεξί πόδι του μετά από μια ασίστ που έδωσε, ίσως είναι ενδεικτική της ψυχολογίας του μπασκετμπολίστα καθώς έβρισε στα... ελληνικά.



Την ίδια ώρα ο προπονητής των Μιλογουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, προσπάθησε να βάλει τέλος στη φημολογία περί ανταλλαγής του Αντετοκούνμπο από τα «ελάφια».

«Δεν υπήρξαν συζητήσεις. Θέλω να το ξεκαθαρίσω, θα το επαναλάβω για 50η φορά, αλλά σίγουρα δεν έχει φτάσει σε κανένα δίκτυο. Ο Giannis δεν έχει ζητήσει ποτέ να μεταγραφεί. Ποτέ. Δεν μπορώ να το ξεκαθαρίσω περισσότερο» είπε ο Ρίβερς κάνοντας λόγο για «ένα δίκτυο» που έχει μεταφέρει τις πληροφορίες αυτές.



Ο Ρίβερς αναφερόταν στο ESPN, το οποίο μετέδωσε την Τετάρτη ότι ο Αντετοκούνμπο και ο ατζέντης του συζητούσαν με τους Μπακς για το μέλλον του και «συζητούσαν αν το καλύτερο για αυτόν είναι να μείνει ή να μετακομίσει αλλού».

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο οποίος θεωρείται αν όχι ο κορυφαίος, ένας από τους πιο έγκυρους αναλυτές όλων των θεμάτων που αφορούν το NBA, Μιλγουόκι Μπακς και Γιάννης Αντετοκούνμπο έχουν ανοίξει ένα κρίσιμο κύκλο διαπραγματεύσεων που θα καθορίσει και το αν το μέλλον του θα είναι στο Μιλγουόκι ή κάπου αλλού.

Από τη στιγμή που ο Σαράνια έκανε αυτήν την αναφορά προκλήθηκε πανικός καθώς ο Γιάννης από το περασμένο καλοκαίρι αποτελεί αντικείμενο συζήτησης, ενώ το συγκεκριμένο χρονικό σημείο είναι σημαντικό καθώς στις 15 Δεκεμβρίου ανοίγει και επίσημα η περίοδος των ανταλλαγών, ενώ μόλις προχθές ο Αντετοκούνμπο έκανε «εκκαθάριση» στο προφίλ του στο Instagram διαγράφοντας τις περισσότερες φωτογραφίες που είχε (με τους Μπακς) και αφήνοντας μόνο αυτές από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε ο Σαμς Σαράνια:



«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτης, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τους Μιλγουόκι Μπακς σχετικά με το μέλλον του δύο φορές MVP του NBA – και συζητούν εάν η καλύτερη επιλογή για αυτόν είναι να παραμείνει ή να φύγει, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ESPN. Μια απόφαση αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.»

