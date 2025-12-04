Όλα του Γιάννη δύσκολα: Η άκρως ελληνική βρισιά του Αντετοκούνμπο μετά τον νέο τραυματισμό του και οι δηλώσεις Ρίβερς για τα περί ανταλλαγής

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτης, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τους Μιλγουόκι Μπακς σχετικά με το μέλλον του δύο φορές MVP του NBA – και συζητούν εάν η καλύτερη επιλογή για αυτόν είναι να παραμείνει ή να φύγει, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ESPN. Μια απόφαση αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.»