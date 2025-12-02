Airbus: Έλεγχος σε 628 αεροσκάφη για τα πάνελ της ατράκτου - Οι επιθεωρήσεις απειλούν τον στόχο για νέες παραδόσεις
Airbus: Έλεγχος σε 628 αεροσκάφη για τα πάνελ της ατράκτου - Οι επιθεωρήσεις απειλούν τον στόχο για νέες παραδόσεις
Η Airbus εξετάζει τα συγκεκριμένα A320 για πιθανά ποιοτικά ελαττώματα, σε μια κρίσιμη περίοδο για τον στόχο παραδόσεων - Οι έλεγχοι μπορεί να καθυστερήσουν το πρόγραμμα, ενώ ο κίνδυνος για την ασφάλεια θεωρείται περιορισμένος
Η Airbus καλείται να ελέγξει εκατοντάδες A320 για πιθανές ποιοτικές αποκλίσεις στα panels της ατράκτου, σε μια κρίσιμη στιγμή όπου ο ευρωπαϊκός κολοσσός πιέζει να πετύχει τον φετινό στόχο παραδόσεων.
Η Airbus ανέφερε σε παρουσίαση προς πελάτες ότι συνολικά 628 A320 ενδέχεται να φέρουν panels στο σώμα του αεροσκάφους με πάχος είτε μεγαλύτερο είτε μικρότερο του επιτρεπόμενου, λόγω σφάλματος προμηθευτή.
Από αυτά, 245 βρίσκονται στη γραμμή τελικής συναρμολόγησης ή προετοιμάζονται για παράδοση, ενώ 215 είναι σε πρώιμα στάδια παραγωγής. Άλλα 168 έχουν ήδη παραδοθεί και βρίσκονται σε υπηρεσία.
Η εταιρεία εκτίμησε ότι «σημαντικό ποσοστό» των panels πιθανότατα συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές και δεν θα χρειαστεί καμία ενέργεια.
Η μετοχή υποχώρησε έως 0,9% στο Παρίσι, μετά από πτώση έως 11% την προηγούμενη ημέρα όταν το ζήτημα αποκαλύφθηκε. Παρά ταύτα, οι μετοχές έχουν ενισχυθεί 25% από τις αρχές της χρονιάς.
Οι πρόσθετοι έλεγχοι απειλούν να επιβραδύνουν τις νέες παραδόσεις, καθώς τα προβληματικά τμήματα δεν έχουν σειριακούς αριθμούς, δυσκολεύοντας τον εντοπισμό.
Το ζήτημα προκύπτει λίγες ημέρες μετά την έκτακτη, μεγαλύτερη ανάκληση στην ιστορία της Airbus: πάνω από 6.000 A320 χρειάστηκαν επείγουσα ενημέρωση λογισμικού λόγω κινδύνου δυσλειτουργίας υπό έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Οι περισσότερες επιδιορθώσεις ολοκληρώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σαρώνει η ρευματοκλοπή στα νησιά, πρώτη στη λίστα η Ικαρία - Πώς θα μπει φρένο στις απάτες
«Με έβαλαν στην κόλαση σε ένα δευτερόλεπτο, έτρωγα σαν σκύλος» - Ισραηλινός όμηρος της Χαμάς περιγράφει τη φρίκη που έζησε για δύο χρόνια
Πατρίτσια Ρετζιάνι: Η ιστορία της «μαύρης χήρας» που συγκλόνισε τον Οίκο Gucci
Η Airbus ανέφερε σε παρουσίαση προς πελάτες ότι συνολικά 628 A320 ενδέχεται να φέρουν panels στο σώμα του αεροσκάφους με πάχος είτε μεγαλύτερο είτε μικρότερο του επιτρεπόμενου, λόγω σφάλματος προμηθευτή.
Από αυτά, 245 βρίσκονται στη γραμμή τελικής συναρμολόγησης ή προετοιμάζονται για παράδοση, ενώ 215 είναι σε πρώιμα στάδια παραγωγής. Άλλα 168 έχουν ήδη παραδοθεί και βρίσκονται σε υπηρεσία.
Η εταιρεία εκτίμησε ότι «σημαντικό ποσοστό» των panels πιθανότατα συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές και δεν θα χρειαστεί καμία ενέργεια.
Συντηρητική προσέγγιση – Πτώση της μετοχήςΗ Airbus δήλωσε ότι επιλέγει «συντηρητική προσέγγιση», επιθεωρώντας όλα τα αεροσκάφη που μπορεί να έχουν επηρεαστεί, παρότι μόνο ένα μέρος θα απαιτήσει παρεμβάσεις.
Η μετοχή υποχώρησε έως 0,9% στο Παρίσι, μετά από πτώση έως 11% την προηγούμενη ημέρα όταν το ζήτημα αποκαλύφθηκε. Παρά ταύτα, οι μετοχές έχουν ενισχυθεί 25% από τις αρχές της χρονιάς.
Κρίσιμη στιγμή για τον στόχο των 820 παραδόσεωνΤο timing είναι δύσκολο για την Airbus, η οποία χρειάζεται να παραδώσει 165 αεροσκάφη μέσα στις επόμενες τέσσερις εβδομάδες ώστε να επιτύχει τον στόχο των 820 παραδόσεων φέτος.
Οι πρόσθετοι έλεγχοι απειλούν να επιβραδύνουν τις νέες παραδόσεις, καθώς τα προβληματικά τμήματα δεν έχουν σειριακούς αριθμούς, δυσκολεύοντας τον εντοπισμό.
Το ζήτημα προκύπτει λίγες ημέρες μετά την έκτακτη, μεγαλύτερη ανάκληση στην ιστορία της Airbus: πάνω από 6.000 A320 χρειάστηκαν επείγουσα ενημέρωση λογισμικού λόγω κινδύνου δυσλειτουργίας υπό έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Οι περισσότερες επιδιορθώσεις ολοκληρώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σαρώνει η ρευματοκλοπή στα νησιά, πρώτη στη λίστα η Ικαρία - Πώς θα μπει φρένο στις απάτες
«Με έβαλαν στην κόλαση σε ένα δευτερόλεπτο, έτρωγα σαν σκύλος» - Ισραηλινός όμηρος της Χαμάς περιγράφει τη φρίκη που έζησε για δύο χρόνια
Πατρίτσια Ρετζιάνι: Η ιστορία της «μαύρης χήρας» που συγκλόνισε τον Οίκο Gucci
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα