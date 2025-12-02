Airbus: Έλεγχος σε 628 αεροσκάφη για τα πάνελ της ατράκτου - Οι επιθεωρήσεις απειλούν τον στόχο για νέες παραδόσεις

Η Airbus εξετάζει τα συγκεκριμένα A320 για πιθανά ποιοτικά ελαττώματα, σε μια κρίσιμη περίοδο για τον στόχο παραδόσεων - Οι έλεγχοι μπορεί να καθυστερήσουν το πρόγραμμα, ενώ ο κίνδυνος για την ασφάλεια θεωρείται περιορισμένος