Reuters: Νέος πονοκέφαλος για την Airbus, πρόβλημα με τα πάνελ της ατράκτου σε δεκάδες A320

Το πιθανό ποιοτικό ελάττωμα καθυστερεί ορισμένες παραδόσεις αεροσκαφών - Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει επηρεάσει αεροσκάφη που βρίσκονται σε υπηρεσία - Διχασμένοι οι αναλυτές ως προς το αν η Airbus θα επιτύχει τους στόχους παράδοσης για το έτος