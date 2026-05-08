Μαρσέλ Κομπούζ (ΤΙΤΑΝ): Πιο αισιόδοξος για το 2026 – Data centers στις ΗΠΑ, Ελληνικό και νέες συνέργειες από τις εξαγορές
Η διοίκηση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ανέβασε τον πήχη για την οργανική ανάπτυξη πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας το 2026, βλέποντας ισχυρή δυναμική σε Ελλάδα και ΗΠΑ – Το πλάνο για εξαγορές, PRIME και επενδύσεις έως 350 εκατ. ευρώ
Ισχυρότερη ανάπτυξη για το 2026 από αυτήν που προέβλεπε πριν από λίγες εβδομάδες φαίνεται πλέον να βλέπει η διοίκηση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, μετά το ισχυρό πρώτο τρίμηνο και τη δυναμική που, όπως ανέφερε, συνεχίζεται σε βασικές αγορές, από την Ελλάδα και την Αίγυπτο έως τις ΗΠΑ.
Κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων α’ τριμήνου, τα στελέχη του ομίλου έδωσαν σαφές σήμα βελτιωμένων προοπτικών για τη φετινή χρήση, ανεβάζοντας ουσιαστικά τον πήχη για την οργανική ανάπτυξη πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), ενώ παράλληλα άφησαν να εννοηθεί ότι οι συνέργειες από τις πρόσφατες εξαγορές σε Τουρκία, Γαλλία και ΗΠΑ ενδέχεται να αποδειχθούν υψηλότερες των αρχικών εκτιμήσεων.
Παρότι επισήμως ο όμιλος διατήρησε τη γραμμή της «συγκρατημένης αισιοδοξίας» λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο επικεφαλής της εκτελεστικής επιτροπής κ. Μαρσέλ Κομπούζ εμφανίστηκε αισθητά πιο αισιόδοξος για την εξέλιξη της χρονιάς, κάνοντας λόγο για θετική δυναμική στις βασικές αγορές του ΤΙΤΑΝ, ισχυρά ανεκτέλεστα έργων και θετικές τάσεις τόσο στους όγκους όσο και στις τιμές.
