Αναλυτές για Eurobank: Το δυνατό τρίμηνο που ανοίγει παράθυρο για καλύτερες εκτιμήσεις
Αναλυτές για Eurobank: Το δυνατό τρίμηνο που ανοίγει παράθυρο για καλύτερες εκτιμήσεις
Η Eurobank ξεκίνησε το 2026 με ισχυρή δυναμική σε δάνεια, τόκους και προμήθειες, ενισχύοντας τις προσδοκίες των αναλυτών - Οι εκτιμήσεις των J.P. Morgan, Pantelakis Securities, NBG Securities, ΑΧΙΑ-Alpha, Finance, Jefferies
Η Eurobank μπαίνει στο 2026 με ρυθμό που δείχνει πως το επιχειρησιακό της πλάνο δεν στηρίζεται σε μια εύθραυστη υπόθεση αγοράς, αλλά σε τέσσερις διαφορετικούς μοχλούς, τα δάνεια, τα καθαρά έσοδα από τόκους, τις προμήθειες και τη γεωγραφική διασπορά. Το πρώτο τρίμηνο δεν ήταν θεαματικό με την έννοια μιας μεγάλης έκπληξης στα τελικά κέρδη, ήταν όμως ουσιαστικό, γιατί οι βασικές γραμμές του ισολογισμού και των εσόδων κινήθηκαν καλύτερα από τις εκτιμήσεις, δίνοντας στους αναλυτές λόγο να μιλούν για ανοδικό κίνδυνο στις προβλέψεις της χρονιάς.
Η J.P. Morgan διατηρεί σύσταση overweight και τιμή στόχο τα €4,40, σημειώνοντας ότι η δυναμική των εσόδων επιβεβαιώνει πως η καθοδήγηση για τα καθαρά έσοδα από τόκους μπορεί να αποδειχθεί συντηρητική. Η Jefferies παραμένει επίσης θετική, με σύσταση αγοράς και τιμή στόχο τα €5, βλέποντας ισχυρή επίδοση σε τόκους, προμήθειες και όγκους. Η Pantelakis Securities δίνει τιμή στόχο τα €4,35 και σύσταση overweight, ενώ η NBG Securities θέτει τιμή στόχο τα €4,60 και σύσταση outperform. Η Optima, επίσης με σύσταση αγοράς και τιμή στόχο τα €4,60, κρατά θετική στάση και τέλος η ΑΧΙΑ-Alpha Finance διατηρούν σύσταση αγοράς και τιμή στόχο τα €4,50, χαρακτηρίζοντας τη Eurobank ως την προτιμώμενη επιλογή τους μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών και πρόσφατη προσθήκη στη λίστα των κορυφαίων επιλογών τους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η J.P. Morgan διατηρεί σύσταση overweight και τιμή στόχο τα €4,40, σημειώνοντας ότι η δυναμική των εσόδων επιβεβαιώνει πως η καθοδήγηση για τα καθαρά έσοδα από τόκους μπορεί να αποδειχθεί συντηρητική. Η Jefferies παραμένει επίσης θετική, με σύσταση αγοράς και τιμή στόχο τα €5, βλέποντας ισχυρή επίδοση σε τόκους, προμήθειες και όγκους. Η Pantelakis Securities δίνει τιμή στόχο τα €4,35 και σύσταση overweight, ενώ η NBG Securities θέτει τιμή στόχο τα €4,60 και σύσταση outperform. Η Optima, επίσης με σύσταση αγοράς και τιμή στόχο τα €4,60, κρατά θετική στάση και τέλος η ΑΧΙΑ-Alpha Finance διατηρούν σύσταση αγοράς και τιμή στόχο τα €4,50, χαρακτηρίζοντας τη Eurobank ως την προτιμώμενη επιλογή τους μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών και πρόσφατη προσθήκη στη λίστα των κορυφαίων επιλογών τους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα