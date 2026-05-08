Μυλωνάς (ΕΤΕ): Αμετάβλητη η εκτίμηση για πιστωτική επέκταση 3 δισ. ευρώ το 2026

Δεν μεταβάλλεται το guidance για πιστωτική επέκταση πάνω από 3 δισ. ευρώ μέσα στο 2026, όπως είπε η διοίκηση της ΕΤΕ και ο κ. Παύλος Μυλωνάς, CEO της τράπεζας, για το 2026, παρά το γεγονός, πως η πιστωτική επέκταση της τράπεζας ήταν το α’ τρίμηνο του έτους 500 εκατ. ευρώ.



Στο conference call για τα αποτελέσματα της ΕΤΕ το α τρίμηνο, ο CFO της τράπεζας κ. Χριστοδούλου σημείωσε ότι τα έσοδα από τόκους της Εθνικής είναι πολύ ισχυρά και διαμορφώθηκαν στα 541 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο. Αναμένεται δε να γίνουν ισχυρότερα σε ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων με ευαισθησία 40 εκατ. ευρώ για κάθε επιτοκιακή αύξηση των 25 μονάδων βάσης.



Ο κ. Μυλωνάς δεν απέκλεισε μια υποχώρηση της επενδυτικής δραστηριότητας το δεύτερο τρίμηνο, κάτι ωστόσο που θα κριθεί από τη διάρκεια των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Είπε πως όσον αφορά τα δάνεια ειδικά για τουρισμό και ναυτιλία θα πρέπει να ωριμάσουν και άρα συνέπειες της κρίσης από αυτήν την άποψη θα τις δούμε μέσα στο δεύτερο τρίμηνο.



Ωστόσο δεν φαίνεται να επηρεάζονται καθόλου τα δάνεια στη λιανική τραπεζική. Σε ότι αφορά την εθελουσία αυτή αφορά 280 άτομα ανέφερε η διοίκηση της τράπεζας.



Η διοίκηση της Εθνικής δηλώνει ανοιχτή, σε νέες μη οργανικές συνεργασίες με στόχο να δημιουργήσει υπεραξίες στους πελάτες της.

