Διεθνή κεφάλαια «βλέπουν» Ελλάδα στο συνέδριο Wood’s Greek Retreat 2026
Ιδιωτικοποιήσεις και διαχείριση πλούτου η βασική ατζέντα του συνεδρίου που θα διεξαχθεί στις 14 και 15 Μαΐου
Η διαχείριση περιουσίας και οι περαιτέρω ιδιωτικοποιήσεις μέσα σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον και με την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά αναβαθμισμένη, αναμένεται να αποτελέσουν από τα κεντρικά θέματα συζήτησης στο Wood’s Greek Retreat 2026. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 14 και 15 Μαΐου στο Divani Apollon Palace με τη συμμετοχή άνω των 30 ελληνικών εισηγμένων εταιρειών από όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας.
Μεγάλοι οίκοι διαχείρισης περιουσίας αλλά και συνταξιοδοτικά funds θα έρθουν στη χώρα μας πραγματοποιώντας συναντήσεις με τις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις, τις ελληνικές τράπεζες και με παράγοντες της αγοράς. Μεταξύ άλλων, το παρών στο συνέδριο θα δώσουν στελέχη, αναλυτές και διαχειριστές κεφαλαίων των Wellington, Denker Capital, East Capital, Alpha Trust, Alpha Asset Management, ΟΤP Fund Management κλπ.
Επιπλέον, οι ξένοι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις και να λάβουν απαντήσεις σε ειδικό section που θα διενεργηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό με τον κ. Μιχάλη Αργυρού, Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.
