Εθνική Τράπεζα: Κέρδη 344 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο
Εθνική Τράπεζα: Κέρδη 344 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο
Στα 500 εκατ. ευρώ η πιστωτική επέκταση - Η επικείμενη συμφωνία με την Allianz - Το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος παρουσίασε ιδιαίτερα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και συγκεκριμένα κέρδη 344 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία της σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και μεταβαλλόμενες διεθνείς οικονομικές συνθήκες. Η επίδοση της Τράπεζας αντικατοπτρίζει τόσο την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας όσο και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια, με έμφαση στην οργανική ανάπτυξη, την ενίσχυση της κερδοφορίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους.
Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο 15,3%, επίπεδο που κινείται εντός των στρατηγικών στόχων της διοίκησης για το σύνολο του έτους. Σε δημοσιευμένη βάση, η απόδοση ανήλθε στο 16,3%, ενώ αναπροσαρμοσμένη για το υπερβάλλον κεφάλαιο CET1 έφθασε στο ιδιαίτερα υψηλό 20%. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι η Τράπεζα έχει πλέον εισέλθει σε μια περίοδο διατηρήσιμης κερδοφορίας, αξιοποιώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση και τη συνεχιζόμενη επέκταση των εργασιών της.
Κεντρικός πυλώνας της θετικής επίδοσης αποτέλεσε η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, τα οποία συνέχισαν να κινούνται ανοδικά, σημειώνοντας αύξηση 2% σε τριμηνιαία βάση. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη δυναμική πιστωτική επέκταση και στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του ενεργητικού της Τράπεζας. Παράλληλα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο παρουσίασε σταθεροποιητικές τάσεις, καθώς η πίεση στα περιθώρια των επιτοκίων χορηγήσεων άρχισε να υποχωρεί. Η διοίκηση εκτιμά ότι η πορεία αυτή θα συνεχιστεί και στα επόμενα τρίμηνα, ιδιαίτερα εφόσον διατηρηθεί η ανοδική πορεία των επιτοκίων αναφοράς στην ευρωπαϊκή αγορά.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συμβολή των εσόδων από προμήθειες, τα οποία αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση. Η ενίσχυση αυτή προήλθε κυρίως από τις προμήθειες επενδυτικών προϊόντων, γεγονός που αντανακλά την επιτυχία της στρατηγικής σταυροειδών πωλήσεων που εφαρμόζει η Τράπεζα. Η αυξημένη ζήτηση για αμοιβαία κεφάλαια είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς της Εθνικής Τράπεζας κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες από την αρχή του έτους και κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες από το τέλος του 2023. Παρά τη μικρή υποχώρηση των εσόδων από προμήθειες σε τριμηνιαία βάση, λόγω εποχικότητας και της πολύ ισχυρής επίδοσης του τελευταίου τριμήνου του 2025, η συνολική εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική.
Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 8,4% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τις επενδύσεις της Τράπεζας σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία και ψηφιακές υποδομές. Η διοίκηση συνεχίζει να εφαρμόζει προγράμματα εθελουσίας εξόδου, ενώ παράλληλα ενισχύει κρίσιμες λειτουργίες μέσω νέων προσλήψεων και μεταβλητών αμοιβών. Σημαντικοί πόροι κατευθύνονται επίσης στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και στη βελτίωση της παραγωγικότητας, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και τεχνολογικά προηγμένου τραπεζικού οργανισμού. Παρά την αύξηση των εξόδων, ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 35,7%, παραμένοντας εντός των στόχων που έχει θέσει η Τράπεζα για το 2026.
Στο μέτωπο της ποιότητας του χαρτοφυλακίου, η εικόνα παραμένει εξαιρετικά ισχυρή. Το κόστος πιστωτικού κινδύνου διατηρήθηκε αμετάβλητο στις 39 μονάδες βάσης, επιβεβαιώνοντας τις ευνοϊκές τάσεις στο δανειακό χαρτοφυλάκιο. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στο 2,4%, ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα στην ελληνική τραπεζική αγορά, ενώ οι δείκτες κάλυψης από προβλέψεις παραμένουν από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την ανθεκτικότητα της Τράπεζας απέναντι σε πιθανές αναταράξεις στο οικονομικό περιβάλλον και προσφέρει σημαντική ασφάλεια για τη μελλοντική ανάπτυξη.
Η πιστωτική επέκταση αποτέλεσε ακόμη ένα σημείο αναφοράς για το Α’ τρίμηνο του 2026. Οι εκταμιεύσεις δανείων αυξήθηκαν σχεδόν κατά 50% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €2,5 δισ., ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε €0,5 δισ. σε ένα εποχικά αδύναμο τρίμηνο. Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από την Εταιρική Τραπεζική, με ισχυρή συμμετοχή και της Λιανικής Τραπεζικής, όπου οι εκταμιεύσεις αυξήθηκαν περίπου κατά 30%. Η Τράπεζα ενίσχυσε περαιτέρω το μερίδιό της στα στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό της ρόλο στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.
Παράλληλα, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €2 δισ. σε ετήσια βάση, κυρίως μέσω της ενίσχυσης των καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου. Η μεταφορά μέρους των προθεσμιακών καταθέσεων προς αμοιβαία κεφάλαια της Τράπεζας συνεχίστηκε με ισχυρούς ρυθμούς, προσφέροντας διπλό όφελος: αφενός ενίσχυση των προμηθειών και αφετέρου βελτίωση του μίγματος χρηματοδότησης. Το συνολικό κόστος χρηματοδότησης παρέμεινε κάτω από τις 70 μονάδες βάσης, στοιχείο που αντανακλά την αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας.
Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 17,4%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 21,1%, ακόμη και μετά την πρόβλεψη για διανομή ύψους €1 δισ. προς τους μετόχους μέσω μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών. Η οργανική δημιουργία κεφαλαίου παρέμεινε ισχυρή, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική ευελιξία της Τράπεζας. Επιπλέον, ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 28,8%, υπερβαίνοντας σημαντικά τις κανονιστικές απαιτήσεις.
Η συμφωνία προβλέπει την πρόθεση της Εθνικής Τράπεζας να αποκτήσει ποσοστό 30% στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη και να προχωρήσει σε μακροχρόνια αποκλειστική συνεργασία στον ασφαλιστικό τομέα. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε σχεδόν τετραπλασιασμό των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες, αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά περίπου 6% και ενίσχυση της κερδοφορίας ανά μετοχή κατά 4%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο 15,3%, επίπεδο που κινείται εντός των στρατηγικών στόχων της διοίκησης για το σύνολο του έτους. Σε δημοσιευμένη βάση, η απόδοση ανήλθε στο 16,3%, ενώ αναπροσαρμοσμένη για το υπερβάλλον κεφάλαιο CET1 έφθασε στο ιδιαίτερα υψηλό 20%. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι η Τράπεζα έχει πλέον εισέλθει σε μια περίοδο διατηρήσιμης κερδοφορίας, αξιοποιώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση και τη συνεχιζόμενη επέκταση των εργασιών της.
Κεντρικός πυλώνας της θετικής επίδοσης αποτέλεσε η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, τα οποία συνέχισαν να κινούνται ανοδικά, σημειώνοντας αύξηση 2% σε τριμηνιαία βάση. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη δυναμική πιστωτική επέκταση και στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του ενεργητικού της Τράπεζας. Παράλληλα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο παρουσίασε σταθεροποιητικές τάσεις, καθώς η πίεση στα περιθώρια των επιτοκίων χορηγήσεων άρχισε να υποχωρεί. Η διοίκηση εκτιμά ότι η πορεία αυτή θα συνεχιστεί και στα επόμενα τρίμηνα, ιδιαίτερα εφόσον διατηρηθεί η ανοδική πορεία των επιτοκίων αναφοράς στην ευρωπαϊκή αγορά.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συμβολή των εσόδων από προμήθειες, τα οποία αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση. Η ενίσχυση αυτή προήλθε κυρίως από τις προμήθειες επενδυτικών προϊόντων, γεγονός που αντανακλά την επιτυχία της στρατηγικής σταυροειδών πωλήσεων που εφαρμόζει η Τράπεζα. Η αυξημένη ζήτηση για αμοιβαία κεφάλαια είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς της Εθνικής Τράπεζας κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες από την αρχή του έτους και κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες από το τέλος του 2023. Παρά τη μικρή υποχώρηση των εσόδων από προμήθειες σε τριμηνιαία βάση, λόγω εποχικότητας και της πολύ ισχυρής επίδοσης του τελευταίου τριμήνου του 2025, η συνολική εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική.
Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 8,4% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τις επενδύσεις της Τράπεζας σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία και ψηφιακές υποδομές. Η διοίκηση συνεχίζει να εφαρμόζει προγράμματα εθελουσίας εξόδου, ενώ παράλληλα ενισχύει κρίσιμες λειτουργίες μέσω νέων προσλήψεων και μεταβλητών αμοιβών. Σημαντικοί πόροι κατευθύνονται επίσης στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και στη βελτίωση της παραγωγικότητας, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και τεχνολογικά προηγμένου τραπεζικού οργανισμού. Παρά την αύξηση των εξόδων, ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 35,7%, παραμένοντας εντός των στόχων που έχει θέσει η Τράπεζα για το 2026.
Στο μέτωπο της ποιότητας του χαρτοφυλακίου, η εικόνα παραμένει εξαιρετικά ισχυρή. Το κόστος πιστωτικού κινδύνου διατηρήθηκε αμετάβλητο στις 39 μονάδες βάσης, επιβεβαιώνοντας τις ευνοϊκές τάσεις στο δανειακό χαρτοφυλάκιο. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στο 2,4%, ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα στην ελληνική τραπεζική αγορά, ενώ οι δείκτες κάλυψης από προβλέψεις παραμένουν από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την ανθεκτικότητα της Τράπεζας απέναντι σε πιθανές αναταράξεις στο οικονομικό περιβάλλον και προσφέρει σημαντική ασφάλεια για τη μελλοντική ανάπτυξη.
Η πιστωτική επέκταση αποτέλεσε ακόμη ένα σημείο αναφοράς για το Α’ τρίμηνο του 2026. Οι εκταμιεύσεις δανείων αυξήθηκαν σχεδόν κατά 50% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €2,5 δισ., ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε €0,5 δισ. σε ένα εποχικά αδύναμο τρίμηνο. Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από την Εταιρική Τραπεζική, με ισχυρή συμμετοχή και της Λιανικής Τραπεζικής, όπου οι εκταμιεύσεις αυξήθηκαν περίπου κατά 30%. Η Τράπεζα ενίσχυσε περαιτέρω το μερίδιό της στα στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό της ρόλο στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.
Παράλληλα, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €2 δισ. σε ετήσια βάση, κυρίως μέσω της ενίσχυσης των καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου. Η μεταφορά μέρους των προθεσμιακών καταθέσεων προς αμοιβαία κεφάλαια της Τράπεζας συνεχίστηκε με ισχυρούς ρυθμούς, προσφέροντας διπλό όφελος: αφενός ενίσχυση των προμηθειών και αφετέρου βελτίωση του μίγματος χρηματοδότησης. Το συνολικό κόστος χρηματοδότησης παρέμεινε κάτω από τις 70 μονάδες βάσης, στοιχείο που αντανακλά την αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας.
Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 17,4%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 21,1%, ακόμη και μετά την πρόβλεψη για διανομή ύψους €1 δισ. προς τους μετόχους μέσω μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών. Η οργανική δημιουργία κεφαλαίου παρέμεινε ισχυρή, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική ευελιξία της Τράπεζας. Επιπλέον, ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 28,8%, υπερβαίνοντας σημαντικά τις κανονιστικές απαιτήσεις.
Συνεργασία με AllianzΙδιαίτερης σημασίας ήταν και η ανακοίνωση της στρατηγικής συνεργασίας με την Allianz στον τομέα του bancassurance.
Η συμφωνία προβλέπει την πρόθεση της Εθνικής Τράπεζας να αποκτήσει ποσοστό 30% στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη και να προχωρήσει σε μακροχρόνια αποκλειστική συνεργασία στον ασφαλιστικό τομέα. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε σχεδόν τετραπλασιασμό των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες, αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά περίπου 6% και ενίσχυση της κερδοφορίας ανά μετοχή κατά 4%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα