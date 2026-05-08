Reuters: Υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση σε στοιχήματα $7 δισ. στην αγορά πετρελαίου πριν από τις ανακοινώσεις Τραμπ για το Ιράν

Στο μικροσκόπιο αμερικανικών αρχών και αγορών παραγώγων βρίσκονται μια σειρά από εξαιρετικά στοχευμένα στοιχήματα στην πτώση των τιμών πετρελαίου, συνολικής αξίας έως και 7 δισ. δολαρίων, που πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για τον πόλεμο με το Ιράν.





Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, traders προχώρησαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο σε— στοιχήματα δηλαδή ότι οι τιμές θα υποχωρήσουν — σε συμβόλαια Brent, WTI, diesel και βενζίνης, σε ICE και CME, λίγα λεπτά πριν από ανακοινώσεις που τελικά πυροδότησαν βίαιη πτώση των τιμών.Το συνολικό ύψος των συναλλαγών ξεπερνά σημαντικά τις προηγούμενες εκτιμήσεις των 2,6 δισ. δολαρίων, οι οποίες είχαν ήδη προκαλέσει συναγερμό στην Ουάσινγκτον και προειδοποιήσεις προς κρατικούς αξιωματούχους για απαγόρευση αξιοποίησης μη δημόσιων πληροφοριών προς οικονομικό όφελος.Το Reuters δεν κατάφερε να ταυτοποιήσει ποιοι πραγματοποίησαν τις συναλλαγές ούτε αν προέρχονταν από τις ΗΠΑ ή από άλλες χώρες. Ωστόσο, οι κινήσεις καταγράφηκαν μεπριν από κομβικές εξελίξεις στον πόλεμο και στις διαπραγματεύσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.Οι ύποπτες κινήσεις εντοπίστηκαν στις, όταν traders πούλησαν τεράστιες ποσότητες συμβολαίων λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ για αναβολή επιθέσεων σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Αντίστοιχο μοτίβο επαναλήφθηκε στιςπριν από την ανακοίνωση εκεχειρίας με το Ιράν, στιςπριν από δηλώσεις για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και στιςπριν από την παράταση της εκεχειρίας.Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι συναλλαγές δεν περιορίστηκαν στα βασικά συμβόλαια Brent και WTI, αλλά επεκτάθηκανανεβάζοντας το συνολικό μέγεθος των στοιχημάτων κοντά στα 7 δισ. δολάρια.Οι κινήσεις αυτές αποδείχθηκαν. Σε όλες τις παραπάνω ημερομηνίες, οι τιμές πετρελαίου κατέρρευσαν περισσότερο από 10%, με αποτέλεσμα ένας short seller με έκθεση 7 δισ. δολαρίων να μπορεί να αποκομίσει κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, ανάλογα με τον χρόνο εισόδου και εξόδου από την αγορά.

