Reuters: Υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση σε στοιχήματα $7 δισ. στην αγορά πετρελαίου πριν από τις ανακοινώσεις Τραμπ για το Ιράν
Συναλλαγές ύψους 7 δισ. δολαρίων στην αγορά πετρελαίου πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις Τραμπ για το Ιράν προκαλούν έρευνες
Στο μικροσκόπιο αμερικανικών αρχών και αγορών παραγώγων βρίσκονται μια σειρά από εξαιρετικά στοχευμένα στοιχήματα στην πτώση των τιμών πετρελαίου, συνολικής αξίας έως και 7 δισ. δολαρίων, που πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για τον πόλεμο με το Ιράν.
Το συνολικό ύψος των συναλλαγών ξεπερνά σημαντικά τις προηγούμενες εκτιμήσεις των 2,6 δισ. δολαρίων, οι οποίες είχαν ήδη προκαλέσει συναγερμό στην Ουάσινγκτον και προειδοποιήσεις προς κρατικούς αξιωματούχους για απαγόρευση αξιοποίησης μη δημόσιων πληροφοριών προς οικονομικό όφελος.
Το Reuters δεν κατάφερε να ταυτοποιήσει ποιοι πραγματοποίησαν τις συναλλαγές ούτε αν προέρχονταν από τις ΗΠΑ ή από άλλες χώρες. Ωστόσο, οι κινήσεις καταγράφηκαν με εντυπωσιακή χρονική ακρίβεια πριν από κομβικές εξελίξεις στον πόλεμο και στις διαπραγματεύσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.
Οι ύποπτες κινήσεις εντοπίστηκαν στις 23 Μαρτίου, όταν traders πούλησαν τεράστιες ποσότητες συμβολαίων λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ για αναβολή επιθέσεων σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Αντίστοιχο μοτίβο επαναλήφθηκε στις 7 Απριλίου πριν από την ανακοίνωση εκεχειρίας με το Ιράν, στις 17 Απριλίου πριν από δηλώσεις για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και στις 21 Απριλίου πριν από την παράταση της εκεχειρίας.
Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι συναλλαγές δεν περιορίστηκαν στα βασικά συμβόλαια Brent και WTI, αλλά επεκτάθηκαν και σε ευρωπαϊκά συμβόλαια diesel, αμερικανική βενζίνη και συμβόλαια μεγαλύτερης διάρκειας, ανεβάζοντας το συνολικό μέγεθος των στοιχημάτων κοντά στα 7 δισ. δολάρια.
Οι κινήσεις αυτές αποδείχθηκαν εξαιρετικά κερδοφόρες. Σε όλες τις παραπάνω ημερομηνίες, οι τιμές πετρελαίου κατέρρευσαν περισσότερο από 10%, με αποτέλεσμα ένας short seller με έκθεση 7 δισ. δολαρίων να μπορεί να αποκομίσει κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, ανάλογα με τον χρόνο εισόδου και εξόδου από την αγορά.
