Χρηματιστήριο Αθηνών: Πιέσεις μετά το τετραήμερο ράλι – Το βλέμμα στην ετυμηγορία της Fitch
Σε σύμπνοια με τις ευρωαγορές και το Χρηματιστήριο Αθηνών - Το βράδυ οι ανακοινώσεις της Fitch για το αξιόχρεο της Ελλάδας
Απώλειες καταγράφονται στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά το τετραήμερο ράλι που έφερε τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.300 μονάδες, με τη Λεωφόρο Αθηνών να ευθυγραμμίζεται με το τεταμένο κλίμα που επικρατεί και στις ευρωαγορές. Λίγο πριν τις 11:00, o Γενικός Δείκτης Τιμών σημειώνει πτώση 0,68% στις 2.290 μονάδες και ο τζίρος κυμαίνεται κοντά στα 25 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE πέφτει 0,98%, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης χάνει 0,59% και ο τραπεζικός δείκτης έχει σημαντικές απώλειες 1,15%.
Σημαντική κινητικότητα σημειώνεται και στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων. Πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης, η Εθνική Τράπεζα δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ τριμήνου, καταγράφοντας κέρδη 344 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την Allianz, που προβλέπει την πρόθεση της τράπεζας να αποκτήσει μειοψηφικό ποσοστό 30% στην Allianz European Reliance, συνοδευόμενο από μακροχρόνια αποκλειστική συμφωνία bancassurance.
Aντίστοιχα ο ΟΤΕ κατέγραψε αύξηση εσόδων 4,9% και ισχυρή ανάπτυξη στο FTTH, ενώ η διοίκηση έκανε πρόταση για μέρισμα €0,8777 ανά μετοχή.
Ισχυρά αποτελέσματα ανακοίνωσε και η Titan, με EBITDA 137,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η διοίκηση εμφανίστηκε «συγκρατημένα αισιόδοξη» για το 2026, ανεβάζοντας πλέον τον στόχο οργανικής αύξησης EBITDA σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό.
Η Metlen ανακοίνωσε αύξηση εσόδων 37% στο πρώτο τρίμηνο, στα 2,05 δισ. ευρώ, με βασικό μοχλό την ενέργεια και τις κατασκευές, ενώ στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο, η ΔΕΗ μέσω της Fibergrid συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση για τη νέα δημοπρασία φάσματος 900MHz και 1.800MHz, κίνηση που ερμηνεύεται ως πιθανή πρόθεση επέκτασης της ΔΕΗ πέρα από τις οπτικές ίνες και προς υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.
Η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε οργανική αύξηση εσόδων 11,6% στο πρώτο τρίμηνο, με ώθηση από την ισχυρή άνοδο όγκων πωλήσεων και τη βελτίωση του μίγματος προϊόντων. Η διοίκηση επανέλαβε τους στόχους για οργανική αύξηση εσόδων 6%-8% και EBIT 7%-11% για το σύνολο της χρονιάς.
Θετική εξέλιξη για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτέλεσε και η αξιολόγηση της Moody’s, η οποία απέδωσε στον όμιλο πιστοληπτική διαβάθμιση Baa3, εντάσσοντάς τον επίσημα στην επενδυτική βαθμίδα.
Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η Fitch Ratings αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα την αξιολόγησή της για την Ελλάδα, χωρίς η αγορά να αναμένει αλλαγή από το τρέχον επίπεδο BBB με σταθερό outlook. Πρόσφατα ο οίκος αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2026 στο 1,9%, ενώ αύξησε την εκτίμηση για τον πληθωρισμό στο 3%, εξαιτίας της ανόδου των ενεργειακών τιμών λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
