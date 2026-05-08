Από τις κατασκευές στις σταθερές αποδόσεις: Η σημασία της αναβάθμισης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την Moody’s

Από τις κατασκευές στις σταθερές αποδόσεις: Η σημασία της αναβάθμισης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την Moody’s
Τι βλέπουν οι αγορές στον όμιλο που εξασφαλίζει υψηλή προβλεψιμότητα εσόδων
Η κυριαρχία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις παραχωρήσεις, η ηγετική θέση του ομίλου στις υποδομές στην Ελλάδα, το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων και η δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών από έργα στρατηγικής σημασίας, αποτελούν τους βασικούς λόγους για τους οποίους η Moody’s Ratings κατέταξε την εταιρεία στην επενδυτική βαθμίδα Baa3 με σταθερές προοπτικές, κατά την έναρξη της κάλυψής της.
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ελληνική αγορά, καθώς η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ γίνεται ο πρώτος ιδιωτικός ελληνικός όμιλος υποδομών που αποκτά επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s. Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης επισημαίνει ότι ο όμιλος έχει αποκτήσει κομβική θέση στο ελληνικό σύστημα υποδομών και μεταφορών, συμμετέχοντας πλέον σε παραχωρήσεις που καλύπτουν περίπου το 80% του δικτύου αυτοκινητοδρόμων με διόδια στη χώρα.
Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, η συγκεκριμένη δραστηριότητα εξασφαλίζει υψηλή προβλεψιμότητα εσόδων και επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η Moody's εκτιμά ότι οι παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων θα παράγουν περίπου το 70% των συνολικών EBITDA του ομίλου το 2026, ποσοστό που θα αυξάνεται όσο ωριμάζουν οι νέες συμβάσεις.
