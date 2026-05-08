Αντιδρούν οι θεσμικοί τουριστικοί φορείς για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού
Κοινό μέτωπο και επιστολές από όλους στα αρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού
Ο ένας μετά τον άλλον, οι θεσμικοί φορείς του τουρισμού πληθαίνουν τις αντιδράσεις τους περί έλλειψης επαρκούς διαβούλευσης και ενημέρωσης για ένα «πολύ κρίσιμο εργαλείο εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού όπως το ειδικό χωροταξικό εργαλείο», το οποίο μετά τη χθεσινή αναβολή παρουσίασης αναμένεται, εκτός απροόπτου, να παρουσιαστεί την ερχόμενη Δευτέρα από τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού.
Μετά τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων που σε επιστολές τους τις προηγούμενες ημέρες προς τα αρμόδια υπουργεία τονίζουν ακριβώς ότι θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω θεσμική εξέλιξη έρχεται και η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος να προστεθεί στους διαμαρτυρόμενους.
«Διαπιστώνουμε με ιδιαίτερη ανησυχία ότι, ενόψει της παρουσίασης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον τουρισμό, η οποία μετατέθηκε για τη Δευτέρα 11.05.2026, δεν έχει προηγηθεί ουσιαστική και θεσμικά προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης με το τριτοβάθμιο όργανο που εκπροσωπεί το σύνολο των μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων. Η παράλειψη αυτή δημιουργεί σοβαρά ζητήματα θεσμικής τάξης, καθώς αποκλείεται ένας βασικός εταίρος από τη διαμόρφωση ενός τόσο κρίσιμου πλαισίου. Είναι, κατά την άποψή μας, αδικαιολόγητο το γεγονός ότι δεν έχουμε κληθεί σε σχετική συζήτηση, ούτε έχουμε λάβει γνώση του επικαιροποιημένου περιεχομένου του σχεδίου, προκειμένου να διατυπώσουμε τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις», αναφέρει στην επιστολή της η ΣΕΤΚΕ.
